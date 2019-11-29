Новости дня

Банк России поддерживает идею запретить расплачиваться биткоинами

УрБК, Москва, 29.11.2019. Банк России поддерживает идею запретить расплачиваться биткоинами, если соответствующее законодательное решение будет принято, поскольку криптовалюты несут в себе значительные риски. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.



«Единственным законным платежным средством в РФ является рубль. Мы по-прежнему считаем, что криптовалюты несут в себе значительные риски, в том числе в области отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также при проведении обменных операций из-за резких колебаний обменного курса», — сказали в ЦБ.



В Банке России считают, что частные криптовалюты не могут быть приравнены к фиатным деньгам и не могут быть законным платежным средством.



«Если будет принято решение запретить криптовалюты в качестве платежного средства на уровне законодательства, считаем целесообразным такую позицию поддержать», — добавили в пресс-службе регулятора.



Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO, майнинга в России пока не определен. В 2018 году в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Пока были приняты лишь два из них — изменения в Гражданский кодекс в части цифровых прав, а также закон о привлечении средств с использованием инвестиционных (краудфандинговых) платформ.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">29 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 15:05</span><br /><strong>Банк России поддерживает идею запретить расплачиваться биткоинами</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 29.11.2019. Банк России поддерживает идею запретить расплачиваться биткоинами, если соответствующее законодательное решение будет принято, поскольку криптовалюты несут в себе значительные риски. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091708-bank-rossii-podderzhivaet-ideyu-zapretit-rasplachivatsya-bitkoinami.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: