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Центробанк выпускает монеты в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
29 ноябрь 2019 (14:27)
УрБК, Москва, 29.11.2019. Банк России вводит в обращение памятные монеты серии «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» номиналом в 3, 10, 25 и 50 руб., выполненные из серебра, золота и недрагоценного металла. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Серебряные монеты номиналом 3 и 25 руб. выпускаются тиражом 3 тыс. штук и 1,5 тыс. штук соответственно. Тираж золотой монеты номиналом 50 руб. — 1 тыс. штук. Монета из недрагоценного металла номиналом 10 руб. выпускается тиражом 5 млн штук.
Памятные монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
Серебряные монеты номиналом 3 и 25 руб. выпускаются тиражом 3 тыс. штук и 1,5 тыс. штук соответственно. Тираж золотой монеты номиналом 50 руб. — 1 тыс. штук. Монета из недрагоценного металла номиналом 10 руб. выпускается тиражом 5 млн штук.
Памятные монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
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