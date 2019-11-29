Новости дня

Центробанк выпускает монеты в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

УрБК, Москва, 29.11.2019. Банк России вводит в обращение памятные монеты серии «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» номиналом в 3, 10, 25 и 50 руб., выполненные из серебра, золота и недрагоценного металла. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.



Серебряные монеты номиналом 3 и 25 руб. выпускаются тиражом 3 тыс. штук и 1,5 тыс. штук соответственно. Тираж золотой монеты номиналом 50 руб. — 1 тыс. штук. Монета из недрагоценного металла номиналом 10 руб. выпускается тиражом 5 млн штук.



Памятные монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">29 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:27</span><br /><strong>Центробанк выпускает монеты в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Москва, 29.11.2019. Банк России вводит в обращение памятные монеты серии «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» номиналом в 3, 10, 25 и 50 руб., выполненные из серебра, золота и недрагоценного металла. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091706-centrobank-vypuskaet-monety-v-chest-75-letiya-pobedy-v-velikoy-otechestvennoy-voyne.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: