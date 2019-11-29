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Жители Челябинской области задолжали «МРСК Урала» более 850 млн рублей за электроэнергию

УрБК, Челябинск, 29.11.2019. Более 500 тыс. жителей Челябинской области оказались должниками ОАО «МРСК Урала» за услуги по поставке электроэнергии. Общая сумма просроченной задолженности физических лиц составляет более 850 млн руб.



Речь идет о долгах за потребленную электроэнергию, накопившихся у потребителей — физических лиц — с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года. Это период, когда ОАО «МРСК Урала» временно выполняло функции гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области.



Между тем эти денежные средства необходимы энергетикам для ремонта и реконструкции электросетевого комплекса. Невыполнение этих работ отрицательно сказывается на энергетической безопасности Челябинской области, особенно в осенне-зимний период — сезон пиковых нагрузок на сети, сообщили в пресс-службе компании.



Энергетики предупреждают, что по неоплаченным долгам уже началась работа по взысканию просроченной задолженности через суд. Отметим, что при оплате задолженности до 31 декабря 2019 года «МРСК Урала» гарантирует отказ от требования уплаты предусмотренной законом пени (неустойки), размер которой в отдельных случаях может достигать 19% годовых.

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