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В Екатеринбурге осудили бывшего сотрудника Ростехнадзора за получение взятки
29 ноябрь 2019 (13:18)
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2019. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего государственного инспектора межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие), в значительном размере».
Осужденному было поручено провести выездную проверку объекта капитального строительства «Реконструкция участков автомобильной дороги «Екатеринбург — Тюмень» на участке в Камышловском районе. По результатам проверки он выявил нарушения требований проектной документации. Это стало бы основанием для привлечения организации, осуществляющей реконструкцию участков автодороги, к административной ответственности.
Впоследствии подсудимый предложил представителю организации передать ему 140 тыс. руб. за то, чтобы не отражать в результатах проверки выявленные нарушения. Последний согласился с предложением сотрудника Ростехнадзора, чтобы избежать штрафа и возможного увольнения, и перевел эту сумму на счет матери подсудимого.
Органы следствия не возбудили уголовное дело в отношении взяткодателя (представителя организации) из-за его содействия раскрытию преступления.
Суд назначил бывшему государственному инспектору Уральского управления Ростехнадзора наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления, на срок 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие), в значительном размере».
Осужденному было поручено провести выездную проверку объекта капитального строительства «Реконструкция участков автомобильной дороги «Екатеринбург — Тюмень» на участке в Камышловском районе. По результатам проверки он выявил нарушения требований проектной документации. Это стало бы основанием для привлечения организации, осуществляющей реконструкцию участков автодороги, к административной ответственности.
Впоследствии подсудимый предложил представителю организации передать ему 140 тыс. руб. за то, чтобы не отражать в результатах проверки выявленные нарушения. Последний согласился с предложением сотрудника Ростехнадзора, чтобы избежать штрафа и возможного увольнения, и перевел эту сумму на счет матери подсудимого.
Органы следствия не возбудили уголовное дело в отношении взяткодателя (представителя организации) из-за его содействия раскрытию преступления.
Суд назначил бывшему государственному инспектору Уральского управления Ростехнадзора наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления, на срок 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.
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