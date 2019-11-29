Новости дня

В Екатеринбурге осудили бывшего сотрудника Ростехнадзора за получение взятки

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2019. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего государственного инспектора межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие), в значительном размере».



Осужденному было поручено провести выездную проверку объекта капитального строительства «Реконструкция участков автомобильной дороги «Екатеринбург — Тюмень» на участке в Камышловском районе. По результатам проверки он выявил нарушения требований проектной документации. Это стало бы основанием для привлечения организации, осуществляющей реконструкцию участков автодороги, к административной ответственности.



Впоследствии подсудимый предложил представителю организации передать ему 140 тыс. руб. за то, чтобы не отражать в результатах проверки выявленные нарушения. Последний согласился с предложением сотрудника Ростехнадзора, чтобы избежать штрафа и возможного увольнения, и перевел эту сумму на счет матери подсудимого.



Органы следствия не возбудили уголовное дело в отношении взяткодателя (представителя организации) из-за его содействия раскрытию преступления.



Суд назначил бывшему государственному инспектору Уральского управления Ростехнадзора наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления, на срок 3 года.



Приговор не вступил в законную силу.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">29 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:18</span><br /><strong>В Екатеринбурге осудили бывшего сотрудника Ростехнадзора за получение взятки</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 29.11.2019. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего государственного инспектора межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091703-v-ekaterinburge-osudili-byvshego-sotrudnika-rostehnadzora-za-poluchenie-vzyatki.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: