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Сделка с участием Алексея Тайчера и Трансфин-М состоялась

НПФ "Благосостояние" завершил крупную сделку – лизинговая компания "Трансфин-М" перешла к фирме "ТФМ-Гарант". Покупателем выступил Алексей Тайчер, известный управленец, который работал в Федеральной грузовой компании.



Тайчеру перешел весь бизнес, а не только вагоны. Это было важное условие НПФ, так как покупатели долгое время претендовали только на подвижной состав "Трансфин-М". Чтобы выполнить требования Центробанка, "Благосостоянию" требовалось продать актив полностью. Без этого не снизить концентрацию активов, которая обязательна перед стресс-тестами ЦБ.



По сведениям источников, покупатели не станут резко менять профиль деятельности компании. Основным полем работы остаются лизинг и операторская деятельность. В лизинговую программу будут включены портовое оборудование, спецтехника для добычи угля, морские суда, платформы, вагоны и другой подвижной состав.



Переход компании "Трансфин-М" под крыло Тайчера выглядит выгодной покупкой. Сейчас она входит в топ-5 лизинговых компаний в России. Только за 2018 год ее прибыль составила 4,4 млрд долларов. Лизинговый портфель за этот же год вырос до 290 млрд долларов. Всего в подвижном составе компании 52 тысячи вагонов. Под началом "Трансфин-М" работают несколько дочек, которые управляют парком вагонов.



Однако не все эксперты полны энтузиазма относительно приобретения, как господин Тайчер. Стоит ли эта компания своих денег? Сомнения еще до приобретения вселяла крупная долговая нагрузка. Добавим сюда трудную историю становления и развития компании, и вот покупка уже не выглядит такой выгодной. Чтобы изменить представление о компании в глазах потребителей и партнёров, придется серьезно потрудиться. Смогут ли новые владельцы переломить ситуацию в свою пользу? В этом большой вопрос. Некоторые эксперты прямо говорят о том, что Тайчер сильно рискнул, купив "Трансфин-М". Однако, судя по истории приобретений и работы Тайчера, и такое наследство он вполне может превратить в инструмент для получения прибыли. Вспомним о "СГ-Транс", который из хромающего предприятия с устаревшей советской структурой превратился в мощную компанию по перевозке нефтехимии. Федеральная грузовая компания восстала из пепла и успешно конкурирует на рынке с другими компаниями. Она пережила даже досрочное изъятие из аренды парка "УВЗ-Логистик". Это нисколько не ослабило, а даже укрепило позиции ФГК. Среди топ-менеджеров, которые станут владельцами "Трансфин-М", выделяется Максим Анищенков, у него репутация сильного финансиста. И он без сомнения поможет Тайчеру поставить "Трансфин-М" на ноги. Миноритарным акционерам тоже предстоит поработать на себя.



Эксперты советовали Алексею Тайчеру обратить внимание не только на внутреннюю деятельность компании, ее подвижной состав, работу с партнёрами и прочее. Нелишним будет и ребрендинг "Трансфин-М", ведь на изменениях структуры бизнеса, отказе от непрофильных видов деятельности, активной операционной работе далеко не уедешь. Лучше использовать момент перехода "Трансфин-М" в другие руки для полировки ее репутации и внешнего вида, ориентированного на акционеров и покупателей. Специалисты возлагают на Тайчера большие надежды и ожидают, что со временем при помощи его долгосрочной стратегии компания "Трансфин-М" войдёт в высшую лигу лизинга в России.





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