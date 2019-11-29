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Челябинская область исчерпала квоту на выдачу разрешений на временное проживание иностранцев

УрБК, Челябинск, 29.11.2019. Установленная для Челябинской области на 2019 год квота на выдачу разрешений на временное проживание исчерпана. Об этом было заявлено на заседании комиссии при Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области.



На совещании было рассмотрено 87 заявлений от иностранных граждан, желающих получить разрешение на временное проживание в России. По ним принято 25 положительных решений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.



При этом исчерпана квота, установленная на Челябинскую область в 2019 году в количестве 800 штук. Работа комиссии по распределению квоты возобновится в 2020 году, первое ее заседание запланировано уже на 15 января.



Добавим, что распоряжением правительства РФ от 23 ноября 2019 года № 2793-Р в 2020 году на Челябинскую область установлена квота на выдачу разрешений на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства в количестве 500 штук.

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