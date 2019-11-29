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Миллиардеры из списка Forbes готовы выделить Минфину 70 трлн рублей
29 ноябрь 2019 (12:13)
УрБК, Москва, 29.11.2019. Миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать в отечественную экономику 70 трлн рублей, если будет введен механизм стабилизации условий для ведения бизнеса. Об этом «Известиям» рассказал заместитель главы Минфина РФ Андрей Иванов.
В частности, зампред сообщил, что при подготовке законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности» (СЗПК) Минфин опросил владельцев российских крупнейших компаний, а также миллиардеров из списка Forbes.
«Спросили перспективно: если такой инструмент появится, сколько вы готовы дать. Получили проектов на 70 трлн рублей», — уточнил Андрей Иванов.
Как пояснили в Минфине, ключевая идея законопроекта — гарантия неизменности для инвесторов условий ведения бизнеса, прежде всего фискальных.
Ранее парламентарии из Совфеда и Госдумы РФ раскритиковали данный документ за дискриминацию прав регионов. По их мнению, субъекты фактически не имеют права голоса при рассмотрении инвестиционных проектов, тогда как гарантировать неизменность фискальных условий планируется главным образом за счет местных бюджетов.
В частности, зампред сообщил, что при подготовке законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности» (СЗПК) Минфин опросил владельцев российских крупнейших компаний, а также миллиардеров из списка Forbes.
«Спросили перспективно: если такой инструмент появится, сколько вы готовы дать. Получили проектов на 70 трлн рублей», — уточнил Андрей Иванов.
Как пояснили в Минфине, ключевая идея законопроекта — гарантия неизменности для инвесторов условий ведения бизнеса, прежде всего фискальных.
Ранее парламентарии из Совфеда и Госдумы РФ раскритиковали данный документ за дискриминацию прав регионов. По их мнению, субъекты фактически не имеют права голоса при рассмотрении инвестиционных проектов, тогда как гарантировать неизменность фискальных условий планируется главным образом за счет местных бюджетов.
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