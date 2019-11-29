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ЦБ анонсировал изменение системы регулирования ломбардов в 2020 году

УрБК, Москва, 29.11.2019. Заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в интервью ТАСС рассказал о разработке законопроекта о работе ломбардов и кредитных кооперативов в РФ.



«Цель нововведений — навести порядок на рынке ломбардов, пресечь «серые» и нелегальные практики кредитования под залог имущества. Ведь сейчас по сути ломбардами являются все организации, имеющие соответствующий код деятельности в ЕГРЮЛ и слово «ломбард» в названии», — сообщил В. Чистюхин.



По его словам, изменения в законодательстве позволят четко определить периметр рынка ломбардов, предъявлять к ним требования, в том числе к деловой репутации владельцев и руководителей, определить разрешенные для ломбардов виды деятельности, например выступать банковским платежным агентом.



«Кроме того, будет введен запрет для ломбардов привлекать средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей, кроме учредителей самого ломбарда — тоже по аналогии с микрокредитными компаниями. Мы рассчитываем, что новый порядок начнет действовать с 2020 года. Но при этом будет переходный период один год: в этот период действующие ломбарды смогут продолжать работу и параллельно подавать документы для внесения в реестр», — рассказал В. Чистюхин.



Ранее стало известно, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о работе ломбардов и кредитных кооперативов в РФ.

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