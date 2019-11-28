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Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил сократить число надзорных органов

УрБК, Москва, 28.11.2019. Первый зампред правительства РФ, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть возможность сокращения количества надзорных органов в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности.



«Очень много надзорных органов, и, может быть, нам одновременно с так называемой «регуляторной гильотиной» посмотреть еще раз на предмет сокращения их количества», — цитирует «Финмаркет» сегодняшнее заявление Антона Силуанова на заседании правительства России, где обсуждаются законопроекты в рамках «гильотины».



«Гильотинировать часть органов?», — уточнил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.



В ответ министр финансов пояснил, что предложение сократить число надзоров вписывается и в те решения, которые приняты по оптимизации численности госслужащих. «Да и вообще количество надзоров, мне кажется, можно было бы посмотреть...», — заявил Антон Силуанов.



В свою очередь, председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания правительства РФ предложила вывести ЦБ из-под действия законопроекта о «регуляторной гильотине».



«У Центрального банка есть замечания по обоим законопроектам, они касаются прямого указания на то, чтобы они не распространялись на сферу деятельности Центробанка. Поясню. То, что касается установления обязательных требований, в первоначальной редакции предусматривалось нераспространение порядка, определяющего выработку обязательных требований, на Банк России, но почему-то в этой редакции это исчезло. Порядок такой по подготовке нормативно-правовых актов и обязательных требований в сфере деятельности Центрального банка установлен законом «О Центральном банке». Многие положения этого законопроекта не могут распространяться на нашу сферу, в том числе, например, здесь в законопроекте предполагается, что орган один не может совмещать функции регулирования и надзора, а Центральный банк совмещает. Мы не видим необходимости пересматривать эту позицию», — заявила Эльвира Набиуллина.



При этом глава российского кабинета министров РФ Дмитрий Медведев поддержал позицию Банка России.

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