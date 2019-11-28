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На льготное автокредитование в 2020 году потратят около 5 млрд рублей

УрБК, Москва, 28.11.2019. Минпромторг РФ зарезервировал около 5 млрд рублей на реализацию программ льготного автокредитования в 2020 году. Об этом сообщил глава ведомства Денис Мантуров.



«Мы предусмотрели средства на поддержку автопрома на следующий год — в частности, на лизинг и на льготное автокредитование. Кроме того, у нас есть еще задолженность, которую мы должны закрыть перед банками за предыдущий период по прошлым правилам (льготных программ — прим. ред.). На новый период мы тоже зарезервировали определенный объем средств, вопрос — с какого месяца. Мы будем смотреть на конъюнктуру, советоваться с представителями отрасли», — цитирует Дениса Мантурова агентство «Прайм».



Ранее сообщалось, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление № 1507 о продлении на новый 2020 год господдержки спроса на автомобили в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также компенсаций банкам выпадающих доходов от реализации этих программ в предыдущие годы. Благодаря предоставленным субсидиям в 2019 году были проданы 30,9 тыс. автомобилей, приобретенных в рамках льготных автокредитов в текущем году.

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