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Число заемщиков МФО в России с начала 2019 года выросло на 24%

С начала 2019 года число заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) в России увеличилось на 24% и на 30 сентября составило около 11 млн клиентов, сообщил заместитель председателя Центробанка России Владимир Чистюхин.



«Количество заемщиков продолжает прирастать: на 30 сентября 2019 года их количество было равно примерно 11 млн человек. Это очень большие цифры. Рост составил почти 24% по количеству заемщиков с начала этого года», — цитирует агентство «Прайм» выступление зампреда ЦБ на XVIII Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности.



При этом Владимир Чистюхин пояснил, что такая динамика свидетельствует о востребованности микрофинансовых займов, а также о том, что, «возможно, иные сегменты финансового рынка, в первую очередь банковский рынок, имеют серьезный потенциал по улучшению и развитию кредитования населения».



По данным Банка России, одновременно продолжает расти общий портфель микрозаймов, который на 30 сентября 2019 года составил 201 млрд руб., при этом с начала текущего года он увеличился на 23% или на 37 млрд руб.

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