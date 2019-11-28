Новости дня

«Уральские авиалинии» объявили о начале распродажи билетов со скидкой до 50%

28 ноябрь 2019 (14:17)

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2019. Авиакомпания «Уральские авиалинии» объявила о начале распродажи билетов со скидкой до 50%, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Сроки проведения акции — с 28 ноября по 3 декабря 2019 (включительно). Период вылетов — с 28 ноября 2019 по 31 марта 2020 года (включительно). Количество мест ограничено», — говорится в сообщении.

Полный список направлений, участвующих в акции, доступен на странице специальных предложений на сайте авиакомпании.

Акция включает в себя скидки на дополнительные услуги — выбор места на борту, а также на товары из интернет-магазина авиакомпании.

Приобретайте билеты на www.uralairlines.com, а также в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: