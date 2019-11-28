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Реальная зарплата жителей УрФО с начала года выросла на 1,3%

28 ноябрь 2019 (11:08)

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2019. Средняя заработная плата работников организаций Уральского федерального округа (УрФО) в январе-сентябре 2019 года составила 49 тыс. 800 руб. (по России — 46 тыс. 57 руб.), что на 5,4% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Росстат.

Реальная начисленная заработная плата жителей УрФО увеличилась на 1,3%.

Просроченная задолженность по зарплате в округе по состоянию на 1 октября составила 40,7 млн руб.

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