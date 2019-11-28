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Реальная зарплата жителей УрФО с начала года выросла на 1,3%

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2019. Средняя заработная плата работников организаций Уральского федерального округа (УрФО) в январе-сентябре 2019 года составила 49 тыс. 800 руб. (по России — 46 тыс. 57 руб.), что на 5,4% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Росстат.



Реальная начисленная заработная плата жителей УрФО увеличилась на 1,3%.



Просроченная задолженность по зарплате в округе по состоянию на 1 октября составила 40,7 млн руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">28 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 11:08</span><br /><strong>Реальная зарплата жителей УрФО с начала года выросла на 1,3%</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 28.11.2019. Средняя заработная плата работников организаций Уральского федерального округа (УрФО) в январе-сентябре 2019 года составила 49 тыс. 800 руб. (по России — 46 тыс. 57 руб.), что на 5,4% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Росстат.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091661-realnaya-zarplata-zhiteley-urfo-s-nachala-goda-vyrosla-na-13.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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