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Более 500 человек приняли участие в экофестивале, организованном активистами движения «Город первых», созданного по инициативе Группы ЧТПЗ

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2019. Активисты созданного по инициативе Группы ЧТПЗ движения «Город первых» организовали в Первоуральске экологический фестиваль «Город первых». В мероприятии приняли участие более 500 человек, сообщает пресс-служба предприятия.



В рамках экофестиваля прошли акции по сбору вторсырья, обмену вещами и комнатными растениями, а также экологические мастер-классы.



«На экологическом фестивале был организован пункт приема вторсырья, который традиционно пользуется популярностью у горожан. Активистам «Города первых» удалось собрать свыше 800 кг макулатуры, более 100 кг пластика, жестяных банок и стекла. Также в переработку отправлены 1 тыс. 200 использованных люминесцентных ламп и 55 ртутных термометров. Финансовую помощь в утилизации опасных отходов общественникам оказал Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ)», — говорится в сообщении.



Также жители города принесли более 1 тыс. 500 единиц одежды, обуви, аксессуаров и предметов интерьера в рамках акции по обмену вещами «Дармарка». Еще несколько площадок фестиваля были посвящены обмену книгами и комнатными цветами, а также мастер-классам по пошиву экомешков для фруктов и овощей, экобахил, росписи одежды и другим.



«Наш экологический фестиваль является благотворительным. Все вырученные за утилизацию вторсырья средства — около 12 тыс. руб. — будут направлены в Первоуральское общество защиты животных. Оставшиеся после «Дармарки» вещи наши активисты передадут в организации, оказывающие помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию», — отметил координатор общественного движения «Город первых» Евгений Крылов.



Общественное движение «Город первых» создано в Первоуральске по инициативе Группы ЧТПЗ. Основная цель организации — решение экологических проблем и привлечение внимания общественности к вопросам охраны окружающей среды. Записаться в ряды волонтеров, принять участие в мероприятиях экологического движения и стать инициатором реальных дел по защите природы можно по телефону: 8-904-175-78-57.

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