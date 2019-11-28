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ЦБ может разрешить банкам не собирать биометрию в мини-офисах

УрБК, Москва, 28.11.2019. Банк России готов разрешить кредитным организациям не подключать к Единой биометрической системе (ЕБС) офисы с малой площадью или одним сотрудником. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на нескольких банкиров.



По нынешнему графику кредитные организации с универсальной лицензией должны до конца года оснастить оборудованием для ЕБС все отделения, обслуживающие розничных клиентов.



Эта система заработала летом 2018 года, инициатором ее создания был Центробанк, оператором — «Ростелеком». С ее помощью россияне могут открывать счета в банках, делать переводы и брать кредиты без визита в отделение. Сдать данные в ЕБС — слепки голосов и изображения лиц — можно в отделениях банков.

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