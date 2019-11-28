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Свердловская Госавтоинспекция убрала запрещающие знаки на въезде в логистический парк «Кольцовский»





В результате



В результате Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области распространило сообщение, в котором признало установку запрещающих знаков поспешным решением. Там указали, что строительство логистического центра вызвало увеличение потока грузового транспорта на данном участке.



«В связи с отсутствием необходимого количества мест, предусмотренных для стоянки и ожидания грузовыми автомобилями погрузки/разгрузки, водители были вынуждены парковать транспортные средства на Кольцовском тракте вдоль проезжей части в нарушение установленных дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», — говорится в сообщении ведомства.



Отмечая, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения были приняты меры по ограничению движения грузового транспорта по Сибирскому тракту, инспекция признала, что решение было преждевременным.



«В настоящее время дорожные знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» демонтированы, движение к логистическому центру осуществляется беспрепятственно. Вместе с тем Госавтоинспекцией будет продолжена работа с водителями транспортных средств, паркующимися с нарушением правил дорожного движения», — отметили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



В ближайшее время инспекция с собственником автодороги и собственниками объектов намерена проработать комплекс мероприятий, позволяющих организовать подъезд к логистическому центру в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения. УрБК, Екатеринбург, 28.11.2019. УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области признало «преждевременным» решение об ограничении движения грузового транспорта по Сибирскому тракту. Как ранее сообщалось, 27 ноября администрация аэропорта Кольцово приступила к уничтожению несанкционированной стоянки, которой пользовались ждущие прилета рейсов автомобилисты.В результате установки запрещающих знаков наряду с водителями и таксистами под удар попал логистический парк «Кольцовский», принадлежащий группе «Атлас Девелопмент» Владимира Городенкера. На въезде на территорию парка по настоянию ГИБДД был установлен знак «Запрет для въезда грузового транспорта». Фактически это означало остановку работы складского комплекса и логистического хаба.В результате Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области распространило сообщение, в котором признало установку запрещающих знаков поспешным решением. Там указали, что строительство логистического центра вызвало увеличение потока грузового транспорта на данном участке.«В связи с отсутствием необходимого количества мест, предусмотренных для стоянки и ожидания грузовыми автомобилями погрузки/разгрузки, водители были вынуждены парковать транспортные средства на Кольцовском тракте вдоль проезжей части в нарушение установленных дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», — говорится в сообщении ведомства.Отмечая, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения были приняты меры по ограничению движения грузового транспорта по Сибирскому тракту, инспекция признала, что решение было преждевременным.«В настоящее время дорожные знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» демонтированы, движение к логистическому центру осуществляется беспрепятственно. Вместе с тем Госавтоинспекцией будет продолжена работа с водителями транспортных средств, паркующимися с нарушением правил дорожного движения», — отметили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.В ближайшее время инспекция с собственником автодороги и собственниками объектов намерена проработать комплекс мероприятий, позволяющих организовать подъезд к логистическому центру в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">28 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 10:05</span><br /><strong>Свердловская Госавтоинспекция убрала запрещающие знаки на въезде в логистический парк «Кольцовский»</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 28.11.2019. УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области признало «преждевременным» решение об ограничении движения грузового транспорта по Сибирскому тракту. Как ранее сообщалось, 27 ноября администрация аэропорта Кольцово приступила к уничтожению несанкционированной стоянки, которой пользовались ждущие прилета рейсов автомобилисты.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091658-sverdlovskaya-gosavtoinspekciya-ubrala-zapreschayuschie-znaki-na-vezde-v-logisticheskiy-park-kolcovskiy.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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