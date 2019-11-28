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Оборот оптовой торговли в УрФО в январе-сентябре сократился на 15,5%

28 ноябрь 2019 (09:42)

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2019. Оборот оптовой торговли в Уральском федеральном округе (УрФО) в январе-сентябре 2019 года составил 2 трлн 863 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 15,5% меньше уровня января-сентября 2018 года. Об этом сообщает Росстат.

Наибольший объем оборота оптовой торговли организаций оптовой торговли зафиксирован в Свердловской области — 1 трлн 329,4 млрд руб. (46,4% от общего оборота в округе).

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