Новости дня
Оборот оптовой торговли в УрФО в январе-сентябре сократился на 15,5%
28 ноябрь 2019 (09:42)
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2019. Оборот оптовой торговли в Уральском федеральном округе (УрФО) в январе-сентябре 2019 года составил 2 трлн 863 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 15,5% меньше уровня января-сентября 2018 года. Об этом сообщает Росстат.
Наибольший объем оборота оптовой торговли организаций оптовой торговли зафиксирован в Свердловской области — 1 трлн 329,4 млрд руб. (46,4% от общего оборота в округе).
Наибольший объем оборота оптовой торговли организаций оптовой торговли зафиксирован в Свердловской области — 1 трлн 329,4 млрд руб. (46,4% от общего оборота в округе).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Оборот оптовой торговли в УрФО в I полугодии сократился на 15%
- Оборот оптовой торговли в УрФО в I полугодии сократился на 15%
- Оборот оптовой торговли в УрФО в I квартале сократился на 7%
- Оборот розничной торговли в УрФО в 2016 году сократился на 7,3%
- Оборот розничной торговли в УрФО в январе-сентябре 2014 года снизился на 1,2%