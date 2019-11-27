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Объем выполненных строительных работ в УрФО за 9 месяцев снизился на 20%
27 ноябрь 2019 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. Объем выполненных строительных работ в Уральском федеральном округе (УрФО) за 9 месяцев 2019 года составил 824,3 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 20,1% меньше уровня января-сентября 2018 года. Об этом сообщает Росстат.
В январе-сентябре 2019 года предприятия округа ввели в эксплуатацию 3 млн 397 тыс. кв. м. жилья, что на 6,4% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Наиболее высоких показателей достигли Свердловская и Челябинская области, на территории этих субъектов РФ введено 1 млн 194 тыс. и 874 тыс. кв. м соответственно.
Индивидуальными застройщиками в округе введено 1 млн 726 тыс. кв. м. Лидерами по этому показателю также являются Свердловская и Челябинская области (668 и 453 тыс. кв. м. соответственно).
В январе-сентябре 2019 года предприятия округа ввели в эксплуатацию 3 млн 397 тыс. кв. м. жилья, что на 6,4% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Наиболее высоких показателей достигли Свердловская и Челябинская области, на территории этих субъектов РФ введено 1 млн 194 тыс. и 874 тыс. кв. м соответственно.
Индивидуальными застройщиками в округе введено 1 млн 726 тыс. кв. м. Лидерами по этому показателю также являются Свердловская и Челябинская области (668 и 453 тыс. кв. м. соответственно).
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