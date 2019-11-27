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Производство сельхозпродукции в УрФО в январе-сентябре сократилось на 1,4%
27 ноябрь 2019 (17:50)
Производство сельскохозяйственной продукции в Уральском федеральном округе (УрФО) в январе-сентябре 2019 года сократилось на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Росстат.
Доля УрФО в общем объеме производства продукции сельского хозяйства в РФ за 9 месяцев 2019 года составила 5,9%.
Цены производителей сельскохозяйственной продукции в округе в сентябре 2019 года снизились на 8% по отношению к декабрю 2018 года.
Доля УрФО в общем объеме производства продукции сельского хозяйства в РФ за 9 месяцев 2019 года составила 5,9%.
Цены производителей сельскохозяйственной продукции в округе в сентябре 2019 года снизились на 8% по отношению к декабрю 2018 года.
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