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Производство сельхозпродукции в УрФО в январе-сентябре сократилось на 1,4%

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. Производство сельскохозяйственной продукции в Уральском федеральном округе (УрФО) в январе-сентябре 2019 года сократилось на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Росстат.



Доля УрФО в общем объеме производства продукции сельского хозяйства в РФ за 9 месяцев 2019 года составила 5,9%.



Цены производителей сельскохозяйственной продукции в округе в сентябре 2019 года снизились на 8% по отношению к декабрю 2018 года.

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