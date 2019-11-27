Новости дня
Совет директоров Qiwi одобрил продажу Рокетбанка
27 ноябрь 2019 (16:27)
УрБК, Москва, 27.11.2019. Совет директоров группы Qiwi порекомендовал полную продажу активов Рокетбанка. Об этом рассказал сооснователь группы Qiwi Сергей Солонин в ходе конференц-колла с инвесторами по итогам III квартала 2019 года.
«После решения совета директоров в августе (о полной или частичной продаже Рокетбанка — прим. ред.) мы исследовали доступные на данный момент рыночные возможности частичной или полной продажи проекта. Совет директоров в дальнейшем заключил, что наилучшим вариантом для компании и ее акционеров станет полная продажа Рокетбанка», — цитирует Сергея Солонина издание Inc.
По словам сооснователя группы Qiwi, Рокетбанк уже нанял финансового консультанта и готовится к формальному процессу продажи. Вместе с тем Qiwi, по словам Сергея Солонина, продолжает инвестировать в развитие новых продуктов и удержание клиентской базы банка, чтобы продать актив на лучших условиях.
Ранее УрБК сообщал о том, что сооснователи группы Qiwi ведут переговоры по продаже Рокетбанка, продолжая при этом инвестировать в проект «Совесть» и рассматривая различные варианты его дальнейшего развития.
По словам генерального директора Рокетбанка Анастасии Усковой, приоритетными покупателями сервиса являются банки. «Банки в приоритете. Они могут получить максимальный эффект от сделки и одновременно решить задачу Qiwi по передаче со своего баланса продуктов «Рокета», не соответствующих основной стратегии группы», — уточнила топ-менеджер Анастасия Ускова.
Напомним, что в I полугодии текущего года убыток Рокетбанка превысил 1 млрд руб., а команда сервиса в августе 2019 года представила стратегию, согласно которой на создание новых экспериментальных продуктов потребуются значительные инвестиции. Одновременно совет директоров группы Qiwi решил, что «бизнес-план Рокетбанка имеет инвестиционный профиль, который несовместим с риск аппетитом группы Qiwi, а также обладает недостаточной синергией с другими бизнесами». В дальнейшем совет директоров группы решил вывести Рокетбанк в отдельное юрлицо и найти для него подходящего инвестора.
«После решения совета директоров в августе (о полной или частичной продаже Рокетбанка — прим. ред.) мы исследовали доступные на данный момент рыночные возможности частичной или полной продажи проекта. Совет директоров в дальнейшем заключил, что наилучшим вариантом для компании и ее акционеров станет полная продажа Рокетбанка», — цитирует Сергея Солонина издание Inc.
По словам сооснователя группы Qiwi, Рокетбанк уже нанял финансового консультанта и готовится к формальному процессу продажи. Вместе с тем Qiwi, по словам Сергея Солонина, продолжает инвестировать в развитие новых продуктов и удержание клиентской базы банка, чтобы продать актив на лучших условиях.
Ранее УрБК сообщал о том, что сооснователи группы Qiwi ведут переговоры по продаже Рокетбанка, продолжая при этом инвестировать в проект «Совесть» и рассматривая различные варианты его дальнейшего развития.
По словам генерального директора Рокетбанка Анастасии Усковой, приоритетными покупателями сервиса являются банки. «Банки в приоритете. Они могут получить максимальный эффект от сделки и одновременно решить задачу Qiwi по передаче со своего баланса продуктов «Рокета», не соответствующих основной стратегии группы», — уточнила топ-менеджер Анастасия Ускова.
Напомним, что в I полугодии текущего года убыток Рокетбанка превысил 1 млрд руб., а команда сервиса в августе 2019 года представила стратегию, согласно которой на создание новых экспериментальных продуктов потребуются значительные инвестиции. Одновременно совет директоров группы Qiwi решил, что «бизнес-план Рокетбанка имеет инвестиционный профиль, который несовместим с риск аппетитом группы Qiwi, а также обладает недостаточной синергией с другими бизнесами». В дальнейшем совет директоров группы решил вывести Рокетбанк в отдельное юрлицо и найти для него подходящего инвестора.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Группа Qiwi ведет переговоры о продаже Рокетбанка
- Рокетбанк покинули его основатели
- Часть клиентов Рокетбанка не смогут перейти на обслуживание в Qiwi
- Часть клиентов Рокетбанка не смогут перейти на обслуживание в Qiwi
- QIWI выкупила права у ФК «Открытие» на Рокетбанк и «Точку»