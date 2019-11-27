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УБРиР подарит своим клиентам скидки до 50% на марафоне распродаж
27 ноябрь 2019 (16:17)
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. В рамках акции «Черная пятница» Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустил для своих клиентов марафон безудержных распродаж.
Как сообщили в пресс-службе кредитно-финансовой организации, розничные клиенты УБРиР с 28 ноября по 2 декабря 2019 года включительно смогут открыть вклад с большей доходностью, оформить выгодный кредит, сэкономить на обслуживании кредитной карты и переводах.
Приближается «Черная пятница» — время традиционных предновогодних скидок. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) решил поддержать акцию и запустил для всех своих клиентов марафон безудержных распродаж. В частности, при открытии вклада в мобильном или интернет-банке УБРиР предоставляет скидку 50% на пакет услуг «Все под контролем», который позволяет увеличить ставку по вкладу на 1%. Также среди преимуществ пакета — возможность снятия средств со вклада без потери процентов и неограниченное количество денежных переводов в интернет-банке.
Только в период акции у всех клиентов есть возможность оформить кредит на любые цели на сумму до 3 млн руб. по ставке от 8,5% годовых. Для получения кредита необходимы только паспорт и справка о доходах. Клиенты, зарегистрированные на Госуслугах, могут оформить кредит по одному паспорту. Кроме того, при оформлении кредита клиент бесплатно получит отчет о своей кредитной истории.
Также клиенты могут получить 3 месяца бесплатного обслуживания по кредитке. Для этого необходимо с 28 ноября по 2 декабря оформить кредитную карту «60 дней без процентов» и до 9 декабря совершить покупки на сумму не менее 5 тыс. руб.
С 28 ноября по 2 декабря мгновенные переводы между картами любых банков на сайте УБРиР будут в два раза дешевле, чем обычно — 0,75% от суммы транзакции, минимум 25 рублей», — говорится в сообщении банка.
Кроме того, бизнес-клиенты УБРиР также могут получить скидки в период с 25 ноября по 6 декабря 2019 года на следующие услуги.
Безлимитное расчетное обслуживание на 6 и 12 месяцев можно подключить по цене стандартных пакетов услуг «Бизнес-класс». Экономия составит более 50% стоимости.
Фиксированная комиссия по эквайрингу составит 1,79% при подключении тарифного плана «Комфорт» или пакета услуг «Премиум-класс» на 6 или 12 месяцев. Стандартный уровень уступки у большинства банков — 2-2,5%, а значит, при среднемесячной выручке по терминалу около 400 тыс. руб. экономия на комиссиях составит до 2840 руб. в месяц.
Бесплатный выпуск бизнес-карт для всех действующих и новых клиентов.
29 ноября при оплате покупок бизнес-картой будет действовать кэшбэк 5% на все категории товаров.
Также в период акции УБРиР снижает ставки по кредитам. Для тех, кто планирует приступить к реализации серьезных проектов, самое время подать заявку на кредит «Бизнес-привилегия» по ставке от 10,5%. А в случае нехватки средств на счете клиенты могут использовать «запасной кошелек», оформив овердрафт «Авансовый» со ставкой от 11,4% или «Оборотный» — от 11% годовых.
Как сообщили в пресс-службе кредитно-финансовой организации, розничные клиенты УБРиР с 28 ноября по 2 декабря 2019 года включительно смогут открыть вклад с большей доходностью, оформить выгодный кредит, сэкономить на обслуживании кредитной карты и переводах.
Приближается «Черная пятница» — время традиционных предновогодних скидок. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) решил поддержать акцию и запустил для всех своих клиентов марафон безудержных распродаж. В частности, при открытии вклада в мобильном или интернет-банке УБРиР предоставляет скидку 50% на пакет услуг «Все под контролем», который позволяет увеличить ставку по вкладу на 1%. Также среди преимуществ пакета — возможность снятия средств со вклада без потери процентов и неограниченное количество денежных переводов в интернет-банке.
Только в период акции у всех клиентов есть возможность оформить кредит на любые цели на сумму до 3 млн руб. по ставке от 8,5% годовых. Для получения кредита необходимы только паспорт и справка о доходах. Клиенты, зарегистрированные на Госуслугах, могут оформить кредит по одному паспорту. Кроме того, при оформлении кредита клиент бесплатно получит отчет о своей кредитной истории.
Также клиенты могут получить 3 месяца бесплатного обслуживания по кредитке. Для этого необходимо с 28 ноября по 2 декабря оформить кредитную карту «60 дней без процентов» и до 9 декабря совершить покупки на сумму не менее 5 тыс. руб.
С 28 ноября по 2 декабря мгновенные переводы между картами любых банков на сайте УБРиР будут в два раза дешевле, чем обычно — 0,75% от суммы транзакции, минимум 25 рублей», — говорится в сообщении банка.
Кроме того, бизнес-клиенты УБРиР также могут получить скидки в период с 25 ноября по 6 декабря 2019 года на следующие услуги.
Безлимитное расчетное обслуживание на 6 и 12 месяцев можно подключить по цене стандартных пакетов услуг «Бизнес-класс». Экономия составит более 50% стоимости.
Фиксированная комиссия по эквайрингу составит 1,79% при подключении тарифного плана «Комфорт» или пакета услуг «Премиум-класс» на 6 или 12 месяцев. Стандартный уровень уступки у большинства банков — 2-2,5%, а значит, при среднемесячной выручке по терминалу около 400 тыс. руб. экономия на комиссиях составит до 2840 руб. в месяц.
Бесплатный выпуск бизнес-карт для всех действующих и новых клиентов.
29 ноября при оплате покупок бизнес-картой будет действовать кэшбэк 5% на все категории товаров.
Также в период акции УБРиР снижает ставки по кредитам. Для тех, кто планирует приступить к реализации серьезных проектов, самое время подать заявку на кредит «Бизнес-привилегия» по ставке от 10,5%. А в случае нехватки средств на счете клиенты могут использовать «запасной кошелек», оформив овердрафт «Авансовый» со ставкой от 11,4% или «Оборотный» — от 11% годовых.
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