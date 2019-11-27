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Комиссия гордумы Екатеринбурга по МСУ поддержала корректировку бюджета на 2019 год
27 ноябрь 2019 (15:54)
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. Комиссия гордумы Екатеринбурга по местному самоуправлению (МСУ) сегодня одобрила корректировку городского бюджета на 2019 год.
«Цель корректировки — не только понять, как у нас тратятся средства, но и предусмотреть софинансирование из федерального бюджета. Например, на капитальный ремонт Театра кукол и на повышение зарплат бюджетникам по утвержденной «дорожной карте»», — заявила депутатам замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь.
По ее словам, корректировка финансового документа необходима для выполнения муниципальных программ, а также для организации информирования населения о деятельности органов местного самоуправления.
«На 2019 год и плановый период изменения объемов финансирования не предполагается», — добавила Марина Андрусь.
Также членам комиссии напомнили, что обсуждение параметров бюджета шло строго в соответствии с законом — в рамках фракционных думских встреч, на согласительной комиссии, где также присутствовал глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
В результате члены комиссии по местному самоуправлению поддержали большинством голосов проект корректировки бюджета. Итоговое решение будет вынесено 3 декабря на заседании гордумы Екатеринбурга.
«Цель корректировки — не только понять, как у нас тратятся средства, но и предусмотреть софинансирование из федерального бюджета. Например, на капитальный ремонт Театра кукол и на повышение зарплат бюджетникам по утвержденной «дорожной карте»», — заявила депутатам замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь.
По ее словам, корректировка финансового документа необходима для выполнения муниципальных программ, а также для организации информирования населения о деятельности органов местного самоуправления.
«На 2019 год и плановый период изменения объемов финансирования не предполагается», — добавила Марина Андрусь.
Также членам комиссии напомнили, что обсуждение параметров бюджета шло строго в соответствии с законом — в рамках фракционных думских встреч, на согласительной комиссии, где также присутствовал глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
В результате члены комиссии по местному самоуправлению поддержали большинством голосов проект корректировки бюджета. Итоговое решение будет вынесено 3 декабря на заседании гордумы Екатеринбурга.
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