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Комиссия гордумы Екатеринбурга по МСУ поддержала корректировку бюджета на 2019 год

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. Комиссия гордумы Екатеринбурга по местному самоуправлению (МСУ) сегодня одобрила корректировку городского бюджета на 2019 год.



«Цель корректировки — не только понять, как у нас тратятся средства, но и предусмотреть софинансирование из федерального бюджета. Например, на капитальный ремонт Театра кукол и на повышение зарплат бюджетникам по утвержденной «дорожной карте»», — заявила депутатам замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь.



По ее словам, корректировка финансового документа необходима для выполнения муниципальных программ, а также для организации информирования населения о деятельности органов местного самоуправления.



«На 2019 год и плановый период изменения объемов финансирования не предполагается», — добавила Марина Андрусь.



Также членам комиссии напомнили, что обсуждение параметров бюджета шло строго в соответствии с законом — в рамках фракционных думских встреч, на согласительной комиссии, где также присутствовал глава Екатеринбурга Александр Высокинский.



В результате члены комиссии по местному самоуправлению поддержали большинством голосов проект корректировки бюджета. Итоговое решение будет вынесено 3 декабря на заседании гордумы Екатеринбурга.

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