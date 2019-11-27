Новости дня

Комиссия гордумы Екатеринбурга по МСУ поддержала корректировку бюджета на 2019 год

27 ноябрь 2019 (15:54)

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. Комиссия гордумы Екатеринбурга по местному самоуправлению (МСУ) сегодня одобрила корректировку городского бюджета на 2019 год.

«Цель корректировки — не только понять, как у нас тратятся средства, но и предусмотреть софинансирование из федерального бюджета. Например, на капитальный ремонт Театра кукол и на повышение зарплат бюджетникам по утвержденной «дорожной карте»», — заявила депутатам замглавы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь.

По ее словам, корректировка финансового документа необходима для выполнения муниципальных программ, а также для организации информирования населения о деятельности органов местного самоуправления.

«На 2019 год и плановый период изменения объемов финансирования не предполагается», — добавила Марина Андрусь.

Также членам комиссии напомнили, что обсуждение параметров бюджета шло строго в соответствии с законом — в рамках фракционных думских встреч, на согласительной комиссии, где также присутствовал глава Екатеринбурга Александр Высокинский.

В результате члены комиссии по местному самоуправлению поддержали большинством голосов проект корректировки бюджета. Итоговое решение будет вынесено 3 декабря на заседании гордумы Екатеринбурга.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: