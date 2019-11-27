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В Североуральске магазин «Ювелир LUXE» оштрафовали за продажу некачественного золотого браслета

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. Мировой суд удовлетворил исковые требования жительницы Североуральска к магазину «Ювелир LUXE». Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора по Свердловской области.



Пострадавшая приобрела золотой браслет стоимостью 12 тыс. 977 рублей в торговой точке по ул. Белинского, 25. Однако в процессе использования изделия она сразу обнаружила, что звенья браслета плохо пропаяны и стыки звеньев стали расходиться.



«На письменную претензию потребителя продавец магазина предложила отремонтировать изделие по гарантии, при этом пояснила, что возврат денежных средств невозможен, так как ювелирные изделия не подлежат возврату или обмену. Однако после ремонта потребитель обнаружила, что недостаток в виде неспаянных звеньев браслета не устранен, при этом еще и ощущались заусенцы. Кроме того, плохо пропаянные стыки звеньев стали причиной их разрыва. Потребитель вновь обратилась в магазин с требованием вернуть деньги за некачественный товар, но продавец настаивала на том, что деньги не вернут, возможен только ремонт. Тогда женщина обратилась в консультационный пункт для потребителей, где ей помогли составить исковое заявление в суд», — говорится в сообщении.



Решением мирового судьи исковые требования были удовлетворены. Суд решил взыскать с продавца в пользу потребителя стоимость товара, неустойку, компенсацию морального вреда, возмещение убытков и судебных расходов, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, всего 56 тыс. 656 руб.

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