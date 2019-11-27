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ЦБ обязал банки предоставлять информацию о долговой нагрузке заемщиков-физлиц
27 ноябрь 2019 (15:10)
С 1 января 2020 года российские кредитные организации будут обязаны передавать в Центробанк сведения о долговой нагрузке заемщиков-физлиц, следует из указания регулятора.
«Информация о долговой нагрузке заемщиков — физических лиц подлежит представлению кредитными организациями, у которых средняя величина ссудной задолженности по кредитам (займам) физических лиц, рассчитанная за 12 месяцев, предшествующих году представления отчета, соответствует или превышает 60 млрд руб.», — говорится в документе.
Отметим, что с 1 октября текущего года российские банки обязали рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц.
«Информация о долговой нагрузке заемщиков — физических лиц подлежит представлению кредитными организациями, у которых средняя величина ссудной задолженности по кредитам (займам) физических лиц, рассчитанная за 12 месяцев, предшествующих году представления отчета, соответствует или превышает 60 млрд руб.», — говорится в документе.
Отметим, что с 1 октября текущего года российские банки обязали рассчитывать предельную долговую нагрузку физлиц.
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