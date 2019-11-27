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Перепрофилируемому под детский центр кинотеатру «Салют» сохранят прежнее название
27 ноябрь 2019 (15:15)
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. На сегодняшнем заседании комиссии гордумы Екатеринбурга по местному самоуправлению был принят ряд решений относительно будущего здания кинотеатра «Салют».
Депутаты и представители горадминистрации сошлись во мнении, что следует сохранить культурно-историческую значимость объекта, тогда как прокат кинофильмов не является задачей муниципальных властей.
Члены комиссии по местному самоуправлению пришли к выводу, что название «Салют» сохранится за зданием бывшего кинотеатра в качестве известного городского бренда, а штат сотрудников следует сохранить. Но учитывая тот факт, что в 2019 году на один кинопоказ в кинотеатр приходило не больше 10 зрителей, решено, что в оставшихся залах следует практиковать показ образовательных фильмов для детей и семейных просмотров.
Также под семейный формат предлагают перепрофилировать питание в будущем детском центре, у которого отзовут лицензию на продажу алкогольной продукции.
Также сегодня представители департамента образования повторили, что часть простаивающих площадей здания «Салюта» передадут городскому Дворцу творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии» (находится в федеральной собственности), который испытывает нехватку финансирования для ремонта собственных помещений.
Среди других предложений — создание детской киношколы в «Салюте», запуск образовательной программы, а также создание музея кинематографа.
Напомним, кинотеатр «Салют» планируется закрыть до 2020 года. Причиной является нерентабельность муниципального учреждения. Последним днем работы «Салюта» будет 31 декабря 2019 года.
Депутаты и представители горадминистрации сошлись во мнении, что следует сохранить культурно-историческую значимость объекта, тогда как прокат кинофильмов не является задачей муниципальных властей.
Члены комиссии по местному самоуправлению пришли к выводу, что название «Салют» сохранится за зданием бывшего кинотеатра в качестве известного городского бренда, а штат сотрудников следует сохранить. Но учитывая тот факт, что в 2019 году на один кинопоказ в кинотеатр приходило не больше 10 зрителей, решено, что в оставшихся залах следует практиковать показ образовательных фильмов для детей и семейных просмотров.
Также под семейный формат предлагают перепрофилировать питание в будущем детском центре, у которого отзовут лицензию на продажу алкогольной продукции.
Также сегодня представители департамента образования повторили, что часть простаивающих площадей здания «Салюта» передадут городскому Дворцу творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии» (находится в федеральной собственности), который испытывает нехватку финансирования для ремонта собственных помещений.
Среди других предложений — создание детской киношколы в «Салюте», запуск образовательной программы, а также создание музея кинематографа.
Напомним, кинотеатр «Салют» планируется закрыть до 2020 года. Причиной является нерентабельность муниципального учреждения. Последним днем работы «Салюта» будет 31 декабря 2019 года.
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