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Перепрофилируемому под детский центр кинотеатру «Салют» сохранят прежнее название

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. На сегодняшнем заседании комиссии гордумы Екатеринбурга по местному самоуправлению был принят ряд решений относительно будущего здания кинотеатра «Салют».



Депутаты и представители горадминистрации сошлись во мнении, что следует сохранить культурно-историческую значимость объекта, тогда как прокат кинофильмов не является задачей муниципальных властей.



Члены комиссии по местному самоуправлению пришли к выводу, что название «Салют» сохранится за зданием бывшего кинотеатра в качестве известного городского бренда, а штат сотрудников следует сохранить. Но учитывая тот факт, что в 2019 году на один кинопоказ в кинотеатр приходило не больше 10 зрителей, решено, что в оставшихся залах следует практиковать показ образовательных фильмов для детей и семейных просмотров.



Также под семейный формат предлагают перепрофилировать питание в будущем детском центре, у которого отзовут лицензию на продажу алкогольной продукции.



Также сегодня представители департамента образования повторили, что часть простаивающих площадей здания «Салюта» передадут городскому Дворцу творчества детей и молодежи «Одаренность и технологии» (находится в федеральной собственности), который испытывает нехватку финансирования для ремонта собственных помещений.



Среди других предложений — создание детской киношколы в «Салюте», запуск образовательной программы, а также создание музея кинематографа.



Напомним, кинотеатр «Салют» планируется закрыть до 2020 года. Причиной является нерентабельность муниципального учреждения. Последним днем работы «Салюта» будет 31 декабря 2019 года.

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