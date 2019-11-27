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В Екатеринбурге клининговая компания «Барсум» оштрафована на 255 тыс. рублей за нарушения трудового и миграционного законодательства

27 ноябрь 2019 (14:16)

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. В Екатеринбурге клининговая компания ООО «Барсум» оштрафована на 255 тыс. руб. за нарушения трудового и миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе проверки выявлено незаконное привлечение к трудовой деятельности 13 граждан Кыргызской Республики, которым не выплачена заработная плата с апреля по июнь 2019 года на сумму более 100 тыс. руб.

Прокуратура Екатеринбурга возбудила дела об административных правонарушениях в отношении ООО «Барсум» по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ «Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином», части 4 статьи 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем».

Кроме того, прокуратура в адрес руководителя ООО «Барсум» внесла представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, иностранным гражданам в полном объеме выплачена заработная плата.

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