Новости дня

В Екатеринбурге клининговая компания «Барсум» оштрафована на 255 тыс. рублей за нарушения трудового и миграционного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. В Екатеринбурге клининговая компания ООО «Барсум» оштрафована на 255 тыс. руб. за нарушения трудового и миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе проверки выявлено незаконное привлечение к трудовой деятельности 13 граждан Кыргызской Республики, которым не выплачена заработная плата с апреля по июнь 2019 года на сумму более 100 тыс. руб.



Прокуратура Екатеринбурга возбудила дела об административных правонарушениях в отношении ООО «Барсум» по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ «Неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, о заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином», части 4 статьи 5.27 КоАП РФ «Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем».



Кроме того, прокуратура в адрес руководителя ООО «Барсум» внесла представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, иностранным гражданам в полном объеме выплачена заработная плата.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">27 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 14:16</span><br /><strong>В Екатеринбурге клининговая компания «Барсум» оштрафована на 255 тыс. рублей за нарушения трудового и миграционного законодательства</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. В Екатеринбурге клининговая компания ООО «Барсум» оштрафована на 255 тыс. руб. за нарушения трудового и миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091637-v-ekaterinburge-kliningovaya-kompaniya-barsum-oshtrafovana-na-255-tys-rubley-za-narusheniya-trudovogo-i-migracionnogo-zakonodatelstva.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: