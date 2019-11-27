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Группа ЧТПЗ принимает участие в Международном форуме производительности в «Сколково»

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. Группа ЧТПЗ принимает участие в Международном форуме производительности (International Productivity Forum), который проходит 26 и 27 ноября в московской школе управления «Сколково». Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров на пленарном заседании форума «Повышение эффективности и производительности 2025: стратегии, инструменты, лучшие мировые практики» расскажет о том, как корпоративная философия Группы ЧТПЗ «Белая металлургия» влияет на ключевые показатели производительности труда. К участию в пленарной сессии также приглашены первый заместитель председателя правительства РФ и министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, генеральный директор «Федерального центра компетенций в сфере производительности труда» Николай Соломон, исполнительный вице-президент Toyota Масаси Исида, генеральный директор «Макдоналдс Россия» Марк Карена и генеральный директор KUKA Nordic Юнас Глимден», — говорится в сообщении.



Кроме того, начальник управления по развитию производственной системы Группы ЧТПЗ Александр Мамонтов на сессии «Корпоративное образование персонала предприятия как фактор повышения производительности труда» расскажет о влиянии образовательной программы Группы ЧТПЗ по подготовке высококвалифицированных кадров для металлургической и машиностроительной отраслей промышленности «Будущее Белой металлургии» на производительность труда в компании. Также Александр Мамонтов примет участие в сессии «Повышение производительности в госкомпаниях и госкорпорациях: как добиться поставленных целей?», где представители Минэкономразвития, частных и государственных компаний обсудят ключевые показатели эффективности производительности труда и методики их расчета.



На площадке форума Группа ЧТПЗ также планирует подписать соглашение о взаимодействии с государственными органами в области реализации мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях поставщиков.



Первый Международный форум производительности (International Productivity Forum) — ключевая площадка для обсуждения международных вопросов повышения производительности труда. Форум объединит более 1 тыс. участников-представителей российских и зарубежных органов государственной власти, международных компаний, компаний-участников национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

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