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У жительницы Еманжелинска арестовали Mitsubishi Outlander за долг по кредиту в 555 тыс. рублей
27 ноябрь 2019 (13:14)
УрБК, Челябинск, 27.11.2019. В Еманжелинске судебные приставы арестовали и изъяли у местной жительницы залоговый автомобиль Mitsubishi Outlander. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.
Женщина задолжала 555 тыс. руб. по неисполненному кредитному договору. Судебные приставы неоднократно выставляли требование предоставить для ареста машину, но она не торопилась расставаться с автомобилем. Дважды должница была привлечена к административной ответственности по статье 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве» с назначением штрафов, которые, справедливости ради стоит отметить, выплачивала исправно.
«Кроссовер она скрывала — ни разу судебным приставам не удалось найти его по адресу должницы, куда они, памятуя о том, что женщина не имеет трудоустройства, наведывались в рабочее время. Но ради спасения машины должница все-таки предприняла определенные меры, перечислив взыскателю в счет погашения долга 200 тыс. руб. Банк, приняв деньги, не отказался от своих требований по изъятию автомобиля, обратившись в отдел судебных приставов за розыском машины», — говорится в сообщении.
До розыскных мероприятий дело не дошло: судебные приставы произвели арест иномарки рано утром, пока хозяйка еще только собиралась выйти из дома. Ей пришлось забрать личные вещи из автомобиля, но ключ и паспорт технического средства она не отдала, пообещав немедленно приступить к погашению оставшейся задолженности. Машину на ответственное хранение забрал представитель банка-залогодержателя. Если в срок, определенный судебным приставом, женщина не погасит долг, кроссовер начнут готовить к процедуре оценки и передаче на реализацию.
Женщина задолжала 555 тыс. руб. по неисполненному кредитному договору. Судебные приставы неоднократно выставляли требование предоставить для ареста машину, но она не торопилась расставаться с автомобилем. Дважды должница была привлечена к административной ответственности по статье 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве» с назначением штрафов, которые, справедливости ради стоит отметить, выплачивала исправно.
«Кроссовер она скрывала — ни разу судебным приставам не удалось найти его по адресу должницы, куда они, памятуя о том, что женщина не имеет трудоустройства, наведывались в рабочее время. Но ради спасения машины должница все-таки предприняла определенные меры, перечислив взыскателю в счет погашения долга 200 тыс. руб. Банк, приняв деньги, не отказался от своих требований по изъятию автомобиля, обратившись в отдел судебных приставов за розыском машины», — говорится в сообщении.
До розыскных мероприятий дело не дошло: судебные приставы произвели арест иномарки рано утром, пока хозяйка еще только собиралась выйти из дома. Ей пришлось забрать личные вещи из автомобиля, но ключ и паспорт технического средства она не отдала, пообещав немедленно приступить к погашению оставшейся задолженности. Машину на ответственное хранение забрал представитель банка-залогодержателя. Если в срок, определенный судебным приставом, женщина не погасит долг, кроссовер начнут готовить к процедуре оценки и передаче на реализацию.
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