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Комиссия Екатеринбургской гордумы одобрила инициативу о присвоении Академическому статуса восьмого района города

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. Комиссия Екатеринбургской гордумы (ЕГД) по местному самоуправлению одобрила инициативу о присвоении Академическому статуса восьмого района муниципалитета. Ранее соответствующее предложение в думу внес глава города Александр Высокинский.



Первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик объяснил депутатам, что инициатива о создании восьмого района позволит улучшить эффективность управления этой территорией.



«Дорожная карта» готова, все направлено в федеральные органы власти. Ждем официальных документов. До 2023 года все эти процессы надо закончить с открытием всех нужных пунктов: район должен будет полностью функционировать. Жители получат качество получаемых услуг. Район уже сформировался как специфическая общность. Люди получат единый центр принятия решений, но и мы сможем лучше и эффективнее управлять», — рассказал А. Ковальчик



Комиссия одобрила проект и вынесла его на заседание гордумы. После принятия думой вопрос будет вынесен на рассмотрение областного Заксобрания.

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