Новости дня
Комиссия Екатеринбургской гордумы одобрила инициативу о присвоении Академическому статуса восьмого района города
27 ноябрь 2019 (12:56)
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. Комиссия Екатеринбургской гордумы (ЕГД) по местному самоуправлению одобрила инициативу о присвоении Академическому статуса восьмого района муниципалитета. Ранее соответствующее предложение в думу внес глава города Александр Высокинский.
Первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик объяснил депутатам, что инициатива о создании восьмого района позволит улучшить эффективность управления этой территорией.
«Дорожная карта» готова, все направлено в федеральные органы власти. Ждем официальных документов. До 2023 года все эти процессы надо закончить с открытием всех нужных пунктов: район должен будет полностью функционировать. Жители получат качество получаемых услуг. Район уже сформировался как специфическая общность. Люди получат единый центр принятия решений, но и мы сможем лучше и эффективнее управлять», — рассказал А. Ковальчик
Комиссия одобрила проект и вынесла его на заседание гордумы. После принятия думой вопрос будет вынесен на рассмотрение областного Заксобрания.
Первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик объяснил депутатам, что инициатива о создании восьмого района позволит улучшить эффективность управления этой территорией.
«Дорожная карта» готова, все направлено в федеральные органы власти. Ждем официальных документов. До 2023 года все эти процессы надо закончить с открытием всех нужных пунктов: район должен будет полностью функционировать. Жители получат качество получаемых услуг. Район уже сформировался как специфическая общность. Люди получат единый центр принятия решений, но и мы сможем лучше и эффективнее управлять», — рассказал А. Ковальчик
Комиссия одобрила проект и вынесла его на заседание гордумы. После принятия думой вопрос будет вынесен на рассмотрение областного Заксобрания.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- На рассмотрение гордумы Екатеринбурга вынесен проект о создании восьмого района на базе Академического
- Подписан проект решения о возвращении скверу у Театра Драмы в Екатеринбурге статуса территории общего пользования
- Александр Высокинский предложил провести опрос по месту строительства храма 12 октября
- Власти Екатеринбурга подготовили пакет документов на присвоение Академическому статуса района
- Президент ГК «Кортрос» поддержал инициативу о новом статусе Академического района