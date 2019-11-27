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Более 70% российских работодателей ожидают сложностей с наймом сотрудников в 2020 году

На рынке труда в России сохраняется дефицит квалифицированных кадров, 78% работодателей ожидают сложностей с наймом сотрудников в 2020 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опроса международной рекрутинговой компании Hays.



Сложнее всего работодателям найти подходящие кадры для работы в медицинской, строительной и информационной отраслях. При этом компании не видят улучшения ситуации с кадрами после начала повышения пенсионного возраста и не спешат расширять наем сотрудников старше 50 лет.



На первом месте среди сложностей — дефицит подходящих сотрудников (его назвали 37% работодателей), 22% респондентов опасаются конкуренции за персонал с другими компаниями, 19% жалуются на нереалистичные зарплатные ожидания соискателей.



Впрочем, 44% работодателей сталкивается с дефицитом соискателей только на отдельные вакансии (по сравнению с 2018 годом их доля уменьшилась на 3%). На то, что их отрасль страдает от нехватки кадров в целом, указали 37% (38% в 2018 году). 19% представителей компаний заявили, что им кадров на рынке труда вполне хватает (за год их доля выросла на 3%).



Наибольшие сложности с наймом подходящих специалистов испытывают представители медицинской, строительной и информационной отраслей, а также сельского хозяйства и девелопмента.



Легче всего найти квалифицированные кадры для работы в сфере продаж бытовой электроники, в финансовой и нефтегазовой отраслях и в логистике. Чтобы получить нужных специалистов, компании готовы обучать как стажеров, так и постоянных сотрудников (по 35%), увеличить расходы на оплату труда (28%) и обеспечить переезд сотрудников между подразделениями компании.



Примечательно, что 96% компаний для решения проблемы дефицита кадров не стали нанимать больше сотрудников пожилого возраста — они не считают, что решение о повышении возраста выхода на пенсию позволило снизить напряженность на рынке труда. Напомним, при обсуждении этой меры в 2018 году одним из аргументов «за» было как раз расширение рынка труда РФ.

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