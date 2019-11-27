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В Екатеринбурге в отношении подозреваемого в поджогах 13 электрощитков возбуждено уголовное дело
27 ноябрь 2019 (11:57)
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. В Екатеринбурге в отношении подозреваемого в поджогах электрощитков в Орджоникидзевском районе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по городу.
«Следственным подразделением отдела полиции № 15 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет до пяти лет лишения свободы. До решения суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде», — говорится в сообщении.
В настоящее время злоумышленнику вменяется поджог 13 щитков. При этом ущерб, причиненный его действиями, в каждом случае составил более 100 тыс. руб.
Напомним, что 24 ноября в отдел полиции № 15 поступило сообщение от представителей МЧС по фактам возгораний счетчиков электроэнергии в домах № 58 и 64 по улице Бакинских Комиссаров, а также по аналогичному происшествию по адресу Восстания, 95. На места происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В последствии заявления об аналогичных происшествиях поступили еще из нескольких домов того же района. Полицейские совместно с сотрудниками МЧС провели осмотры пострадавших приборов. Результаты осмотров свидетельствовали о возможном умышленном поджоге.
«Полицией в районе указанных улиц были организованы оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых задержан 33-летний гражданин. При досмотре у него были обнаружены зажигалка и перчатки. Мужчина был доставлен в дежурную часть, где была установлена его личность. Задержанным оказался нигде не работающий, ранее судимый житель Екатеринбурга, который не стал отрицать свою причастность к поджогам электросчетчиков. Он пояснил, что мотивом его действий стало желание отомстить управляющей компании, которой он задолжал крупную сумму денег», — сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.
«Следственным подразделением отдела полиции № 15 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет до пяти лет лишения свободы. До решения суда подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде», — говорится в сообщении.
В настоящее время злоумышленнику вменяется поджог 13 щитков. При этом ущерб, причиненный его действиями, в каждом случае составил более 100 тыс. руб.
Напомним, что 24 ноября в отдел полиции № 15 поступило сообщение от представителей МЧС по фактам возгораний счетчиков электроэнергии в домах № 58 и 64 по улице Бакинских Комиссаров, а также по аналогичному происшествию по адресу Восстания, 95. На места происшествия выезжала следственно-оперативная группа. В последствии заявления об аналогичных происшествиях поступили еще из нескольких домов того же района. Полицейские совместно с сотрудниками МЧС провели осмотры пострадавших приборов. Результаты осмотров свидетельствовали о возможном умышленном поджоге.
«Полицией в районе указанных улиц были организованы оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых задержан 33-летний гражданин. При досмотре у него были обнаружены зажигалка и перчатки. Мужчина был доставлен в дежурную часть, где была установлена его личность. Задержанным оказался нигде не работающий, ранее судимый житель Екатеринбурга, который не стал отрицать свою причастность к поджогам электросчетчиков. Он пояснил, что мотивом его действий стало желание отомстить управляющей компании, которой он задолжал крупную сумму денег», — сообщили в УМВД России по Екатеринбургу.
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