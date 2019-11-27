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В Екатеринбурге на 1 тыс. жителей приходится 315 автомобилей

27 ноябрь 2019 (11:11)

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. Аналитическое агентство «Автостат» составило рейтинг российских городов-миллионников по обеспеченности легковыми автомобилями.

На первом месте находится Самара. Здесь на 1 тыс. жителей приходится 344 автомобиля. На втором — Краснодар (343 автомобиля). Третье место занимает Санкт-Петербург (330 автомобилей). Далее идут Екатеринбург и Воронеж (по 315 автомобилей). Затем Казань (305 автомобилей), Красноярск (296 автомобилей) и Москва (293 автомобиля).

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