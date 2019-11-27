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Сухоложское подразделение компании «ФОРЭС» полностью соблюдает нормы чистоты воздуха и уровня шума

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. Сухоложское подразделение ООО «ФОРЭС» полностью соблюдает нормы чистоты воздуха и уровня шума. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«В мае-октябре 2019 года воздействие Сухоложского подразделения ООО «ФОРЭС» на окружающую среду не превышало соответствующих гигиенических норм. Таковы итоги выполнения программы производственного мониторинга, которые на днях подвело предприятие. Все замеры на границе его санитарно-защитной зоны (СЗЗ) и в прилегающей жилой застройке выполняли независимые аккредитованные лаборатории», — говорится в сообщении.



«Производственный экомониторинг в соответствии с законом обязано вести любое предприятие, воздействующее на окружающую среду. Работу исследователей при этом, естественно, оплачивает заказчик. Однако за достоверность результатов полностью отвечают сами лаборатории. Все протоколы они предоставляют как предприятию, так и в специальный государственный орган, который, если что, может лишить их аккредитации. Такой контроль обеспечивает их независимость», — отмечает главный эколог компании «ФОРЭС» Татьяна Сарапульцева.



В рамках мониторинга за 6 месяцев были отобраны 1 тыс. 900 проб атмосферного воздуха. Их исследования показали, что концентрации более десятка веществ, в том числе пыли, в установленных контрольных точках были ниже допустимых значений. Технологическое оборудование при этом работало в стандартном режиме.



«Уровень шума в тех же точках также находился в пределах нормы, причем как днем, так и ночью. А воздействие на почвенный слой, как установило исследование проб почвы, является вообще минимальным. Содержание трех металлов в этих пробах оказалось повышенным. Но само Сухоложское подразделение ООО «ФОРЭС», подчеркнули исследователи, эти металлы в своем производстве не применяет. Поэтому превышение может объясняться только природными особенностями или воздействием других заводов, которые расположены рядом», — сообщили в пресс-службе компании «ФОРЭС».

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