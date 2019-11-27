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ЕВРАЗ ЗСМК вложил в капитальный ремонт конвертера 90 млн рублей

27 ноябрь 2019 (10:17)

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. На ЕВРАЗ ЗСМК завершен 55-суточный капитальный ремонт кислородного конвертера мощностью более 100 тыс. т стали в месяц. Вложения компании составили 90 млн руб.

«В ходе ремонта заменены основные и вспомогательные части конвертера, а также система управления и контроля. Проведенные работы улучшат условия труда сталеваров и обеспечат бесперебойную работу агрегата», — сообщает управление по связям с общественностью ЕВРАЗа.

Всего на ЗСМК пять конвертеров. В среднем за месяц они выдают 570 тыс. т стали. В 2020 году планируется капитальный ремонт еще одного конвертера, сортовой машины непрерывного литья заготовок и полная замена конвертера № 4.

В сталеплавильном производстве ЕВРАЗ ЗСМК выплавляют порядка 35 марок стали. Разливка стали осуществляется на сортовой и слябовой машинах непрерывного литья заготовок. Сортовая заготовка отправляется в прокатное производство и на экспорт. Слябы, которые производят на ЕВРАЗ ЗСМК, поставляются в 20 стран.

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