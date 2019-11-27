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В аэропорту Кольцово закрыли нелегальную стоянку для таксистов

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. В Екатеринбурге закрыли нелегальную стоянку для таксистов у аэропорта Кольцово. Об этом сообщили УрБК в пресс-службе аэропорта.



«Силами аэропорта Кольцово начаты работы по установке дорожных ограждений вдоль улицы Бахчиванджи от отеля «Анжело» до грузового терминала. Данное мероприятие призвано упорядочить движение на данном участке улицы, повысить безопасность движения транспортных средств, в том числе облегчить проезд топливозаправочных автомобилей с баз ТЗК на территорию аэропорта», — говорится в сообщении.

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