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В России отзывают 1 тыс. 677 автомобилей Datsun из-за возможных проблем с тормозами

УрБК, Москва, 27.11.2019. В России Datsun (подразделение Nissan) отзывает 1 тыс. 677 автомобилей марки Datsun on-DO/mi-DO из-за возможного несоответствия специфики материала, из которого изготовлен обратный клапан усилителя тормозов. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.



Речь идет об автомобилях, реализованных с 12 августа по 4 сентября 2019 года.



«Причиной отзыва транспортных средств является возможное несоответствие спецификации материала, из которого изготовлен обратный клапан усилителя тормозов. В таких условиях существует вероятность поломки клапана при нормальной эксплуатации автомобиля клиентом, что приведет к необходимости прикладывать большее усилие на педаль тормоза для торможения автомобиля», — говорится в сообщении.



Уполномоченные представители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



На транспортных средствах будет произведена проверка и при необходимости замена обратного клапана усилителя тормозов. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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