Новости дня
В России отзывают 1 тыс. 677 автомобилей Datsun из-за возможных проблем с тормозами
27 ноябрь 2019 (09:45)
УрБК, Москва, 27.11.2019. В России Datsun (подразделение Nissan) отзывает 1 тыс. 677 автомобилей марки Datsun on-DO/mi-DO из-за возможного несоответствия специфики материала, из которого изготовлен обратный клапан усилителя тормозов. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстандарта.
Речь идет об автомобилях, реализованных с 12 августа по 4 сентября 2019 года.
«Причиной отзыва транспортных средств является возможное несоответствие спецификации материала, из которого изготовлен обратный клапан усилителя тормозов. В таких условиях существует вероятность поломки клапана при нормальной эксплуатации автомобиля клиентом, что приведет к необходимости прикладывать большее усилие на педаль тормоза для торможения автомобиля», — говорится в сообщении.
Уполномоченные представители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
На транспортных средствах будет произведена проверка и при необходимости замена обратного клапана усилителя тормозов. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Речь идет об автомобилях, реализованных с 12 августа по 4 сентября 2019 года.
«Причиной отзыва транспортных средств является возможное несоответствие спецификации материала, из которого изготовлен обратный клапан усилителя тормозов. В таких условиях существует вероятность поломки клапана при нормальной эксплуатации автомобиля клиентом, что приведет к необходимости прикладывать большее усилие на педаль тормоза для торможения автомобиля», — говорится в сообщении.
Уполномоченные представители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
На транспортных средствах будет произведена проверка и при необходимости замена обратного клапана усилителя тормозов. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В России отзывают более 9 тыс. автомобилей Audi Q5 из-за возможных проблем с креплением накладки
- «АвтоВАЗ» отзывает почти 33 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с вакуумными усилителями тормозов
- Nissan отзывает 771 автомобиль Terrano в России из-за возможных проблем с тормозами
- Renault отзывает в России более 19 тыс. автомобилей из-за возможных проблем с тормозами
- Mercedes-Benz отзывает более 6,6 тыс. автомобилей в России для проверки работы подушки безопасности