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Минфин на безлимитном аукционе 27 ноября предложит ОФЗ с погашением в 2024 году

27 ноябрь 2019 (09:24)

УрБК, Москва, 27.11.2019. Минфин России на безлимитном аукционе 27 ноября 2019 года предложит облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26223 с погашением в феврале 2024 года. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Минфин предложит эти бонды в объеме остатков, доступных для размещения в выпуске, а объем удовлетворения заявок на аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также отношения размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности.

В целом в текущем квартале ведомство планирует предложить на аукционах ОФЗ на 420 млрд руб. по номинальной стоимости. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до 5 лет включительно составляет 100 млрд руб., от 5 до 10 лет включительно — 160 млрд руб., а от 10 лет — также 160 млрд руб.

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