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ЕВРАЗ приобрел для Нижнетагильского музея-заповедника новый автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2019. Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев передал ключи от новой «ГАЗели» директору Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвире Меркушевой. Об этом сообщает Региональный центр корпоративных отношений «Урал».



На приобретение автомобиля ЕВРАЗ направил 1,5 млн рублей. Это грузопассажирская «ГАЗель» с цельнометаллическим кузовом, которая поможет сотрудникам перевозить экспонаты между 12 филиалами музея в разных районах Нижнего Тагила и совершать этнографические поездки.



«Нижнетагильский музей-заповедник, уникальные экспонаты которого хранят память об истории нашего города, развитии промышленности и культуры, известен во всей России. Пусть новая машина служит вам долго», — сказал управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев.



«ЕВРАЗ понимает проблемы музея и всегда поддерживает важные инициативы», — отметил глава администрации Нижнего Тагила Владислав Пинаев



«Полученный автомобиль позволит нам не только решать текущие задачи, но и выезжать в этнографические экспедиции по Уралу для расширения экспозиции, что сделает наш музей еще интереснее», — уверена директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева.

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