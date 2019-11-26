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Число потенциальных банкротов в Свердловской области за год выросло на 15,1%
26 ноябрь 2019 (17:55)
Количество потенциальных банкротов в Свердловской области в январе-октябре этого года выросло на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и по состоянию на 1 ноября 2019 года составило 42 тыс. 286 заемщиков против 36 тыс. 751 заемщика годом ранее. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
В целом по России число потенциальных банкротов по кредитным обязательствам в 2019 году, по данным НБКИ, достигло 1 млн 31,4 тыс. человек.
Как уточнили в НБКИ, именно столько граждан имеют просроченный долг в более чем 500 тыс. руб. сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов — прим. ред.). Таким образом, за год количество потенциальных банкротов по стране увеличилось незначительно — всего на 4,9%.
В целом по России число потенциальных банкротов по кредитным обязательствам в 2019 году, по данным НБКИ, достигло 1 млн 31,4 тыс. человек.
Как уточнили в НБКИ, именно столько граждан имеют просроченный долг в более чем 500 тыс. руб. сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов — прим. ред.). Таким образом, за год количество потенциальных банкротов по стране увеличилось незначительно — всего на 4,9%.
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