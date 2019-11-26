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Доллар предпринял новые попытки закрепиться выше 64 рублей
26 ноябрь 2019 (17:44)
УрБК, Москва, 26.11.2019. Сразу после завершения расчетов по основным налоговым платежам ноября котировки доллара США предприняли новые попытки закрепиться выше уровня 64 руб.
Как отмечают финансовые эксперты, уже в первый час торгов во вторник американская валюта поднималась выше психологической отметки в 64 руб., а к окончанию первой половины дня находилась в районе 64,1 руб. за долл.
«Лишившись поддержки экспортеров, рубль ощутил давление с развивающихся рынков, где, несмотря на сохраняющиеся надежды на достижение торгового урегулирования, проявляется неприятие инвесторов к риску. Так, наряду с рублем отрицательную динамику в паре с долларом США к середине дня демонстрировали турецкая лира, южноафриканский рэнд, аргентинский песо и ряд других валют. До конца ноября банкам на российском рынке остается перечислить налог на прибыль, однако оставшиеся платежи, по всей видимости, уже не смогут оказать поддержку рублю в борьбе за рубеж в 64 руб. против доллара», — пояснил в комментарии начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.
Напомним, что в понедельник банки переводили в бюджет основные налоговые платежи, среди которых НДС, акцизы и НДПИ. При этом рублевые межбанковские ставки, по словам экспертов, пока лишь незначительно отреагировали на крупные налоговые платежи в начале новой недели.
«Не исключено, что после оттока ликвидности в бюджет ставки МБК все же еще подрастут к концу месяца, однако в целом можно ожидать сохранения комфортной ситуации на внутреннем рынке. Кроме того, сегодня Банк России решил еще немного сократить лимит на очередном недельном депозитном аукционе, предложив банкам к размещению 1,63 трлн руб. против 1,76 трлн руб., размещенных кредитными организациями неделей ранее. Таким образом, уже завтра в российскую банковскую систему может вернуться до 128 млрд руб., что частично компенсирует оставшиеся налоговые платежи (в четверг около 300 млрд руб. по налогу на прибыль)», — уточнил аналитик Юрий Кравченко.
Ранее эксперты ИАА «УралБизнесКонсалтинг» прогнозировали, что до конца 2019 года с учетом сложившейся ситуации на рынках рубль будет стремиться к уровню 64-65,5 руб. за долл. США.
«Сценарий дальнейшего роста рубля маловероятен. Тенденция нефти к удешевлению из-за угрозы рецессии экономики и международных войн, а также снижение ставок ведущими Центробанками, в том числе Банком России, ведет к удешевлению рубля, снижению инфляционных рисков и увеличению экономического потенциала страны», — уверен операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.
«Сохранение курса рубля на текущих уровнях в условиях продолжающихся покупок валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила и растущих к концу года погашениях внешнего долга требует существенного притока капитала, что делает настроения глобальных инвесторов основным фактором, который будет определять динамику курса в ближайшие недели. Учитывая сохраняющуюся неопределенность, мы ожидаем постепенного закрепления курса рубля выше уровня 64 руб. за долл. с потенциалом ослабления до отметки 65 руб. за долл. США до конца этого года», — прогнозируют аналитики банка «Санкт-Петербург».
Как отмечают финансовые эксперты, уже в первый час торгов во вторник американская валюта поднималась выше психологической отметки в 64 руб., а к окончанию первой половины дня находилась в районе 64,1 руб. за долл.
«Лишившись поддержки экспортеров, рубль ощутил давление с развивающихся рынков, где, несмотря на сохраняющиеся надежды на достижение торгового урегулирования, проявляется неприятие инвесторов к риску. Так, наряду с рублем отрицательную динамику в паре с долларом США к середине дня демонстрировали турецкая лира, южноафриканский рэнд, аргентинский песо и ряд других валют. До конца ноября банкам на российском рынке остается перечислить налог на прибыль, однако оставшиеся платежи, по всей видимости, уже не смогут оказать поддержку рублю в борьбе за рубеж в 64 руб. против доллара», — пояснил в комментарии начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко.
Напомним, что в понедельник банки переводили в бюджет основные налоговые платежи, среди которых НДС, акцизы и НДПИ. При этом рублевые межбанковские ставки, по словам экспертов, пока лишь незначительно отреагировали на крупные налоговые платежи в начале новой недели.
«Не исключено, что после оттока ликвидности в бюджет ставки МБК все же еще подрастут к концу месяца, однако в целом можно ожидать сохранения комфортной ситуации на внутреннем рынке. Кроме того, сегодня Банк России решил еще немного сократить лимит на очередном недельном депозитном аукционе, предложив банкам к размещению 1,63 трлн руб. против 1,76 трлн руб., размещенных кредитными организациями неделей ранее. Таким образом, уже завтра в российскую банковскую систему может вернуться до 128 млрд руб., что частично компенсирует оставшиеся налоговые платежи (в четверг около 300 млрд руб. по налогу на прибыль)», — уточнил аналитик Юрий Кравченко.
Ранее эксперты ИАА «УралБизнесКонсалтинг» прогнозировали, что до конца 2019 года с учетом сложившейся ситуации на рынках рубль будет стремиться к уровню 64-65,5 руб. за долл. США.
«Сценарий дальнейшего роста рубля маловероятен. Тенденция нефти к удешевлению из-за угрозы рецессии экономики и международных войн, а также снижение ставок ведущими Центробанками, в том числе Банком России, ведет к удешевлению рубля, снижению инфляционных рисков и увеличению экономического потенциала страны», — уверен операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.
«Сохранение курса рубля на текущих уровнях в условиях продолжающихся покупок валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила и растущих к концу года погашениях внешнего долга требует существенного притока капитала, что делает настроения глобальных инвесторов основным фактором, который будет определять динамику курса в ближайшие недели. Учитывая сохраняющуюся неопределенность, мы ожидаем постепенного закрепления курса рубля выше уровня 64 руб. за долл. с потенциалом ослабления до отметки 65 руб. за долл. США до конца этого года», — прогнозируют аналитики банка «Санкт-Петербург».
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