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Марина Андрусь: Проекты благоустройства — в числе приоритетов бюджета 2020 года
26 ноябрь 2019 (17:26)
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. Благоустройство Екатеринбурга станет одним из основных стратегических направлений реализации городского бюджета 2020 года. Об этом в интервью УрБК сообщила заместитель главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Марина Андрусь.
«В первую очередь хочу отметить нашу набережную. В этом году мы завершили первый этап ее благоустройства. На мой взгляд, получилось хорошо. Эта работа продолжится. Начнется благоустройство слева от Макаровского моста и там, где планируется строительство ледовой арены, от Куйбышева до Декабристов. Эти работы запланированы не только на следующий год. Работы будут продолжаться и дальше, синхронизируясь с готовностью других объектов», — отмечает Марина Андрусь.
По ее словам, продолжается работа над парками и скверами и речь не идет только о проектах общегородского масштаба.
«Районы у нас продолжают работы по благоустройству и созданию общественных пространств, скверов на районном уровне, потому что необходимо, чтобы поближе к людям были такие места для отдыха, прогулок и занятий спортом. Эта работа у нас продолжится в 2020 году», — говорит заместитель главы Екатеринбурга.
«У нас очень большие планы по развитию транспортной инфраструктуры. Подробнее о них могут рассказать специалисты, но с точки зрения финансирования и обновления подвижного состава и строительства новых линий это очень дорогостоящие мероприятия. И без софинансирования мы можем заменять только единицы трамваев, может быть, десять автобусов в год. Серьезные изменения город не потянет самостоятельно. Поэтому мы стараемся включиться во все федеральные программы, заранее готовим для них проекты. Рассматриваем все возможности для софинансирования проектов. В том числе и с бизнесом. В этом году заложены средства на возобновление работ по проектированию метрополитена. Когда они будут освоены, посмотрим на результат и будем планировать новые инвестиции. Если будет подтверждено софинансирование, то мы будем готовы внести необходимые траты в бюджет», — считает Марина Андрусь.
«В первую очередь хочу отметить нашу набережную. В этом году мы завершили первый этап ее благоустройства. На мой взгляд, получилось хорошо. Эта работа продолжится. Начнется благоустройство слева от Макаровского моста и там, где планируется строительство ледовой арены, от Куйбышева до Декабристов. Эти работы запланированы не только на следующий год. Работы будут продолжаться и дальше, синхронизируясь с готовностью других объектов», — отмечает Марина Андрусь.
По ее словам, продолжается работа над парками и скверами и речь не идет только о проектах общегородского масштаба.
«Районы у нас продолжают работы по благоустройству и созданию общественных пространств, скверов на районном уровне, потому что необходимо, чтобы поближе к людям были такие места для отдыха, прогулок и занятий спортом. Эта работа у нас продолжится в 2020 году», — говорит заместитель главы Екатеринбурга.
«У нас очень большие планы по развитию транспортной инфраструктуры. Подробнее о них могут рассказать специалисты, но с точки зрения финансирования и обновления подвижного состава и строительства новых линий это очень дорогостоящие мероприятия. И без софинансирования мы можем заменять только единицы трамваев, может быть, десять автобусов в год. Серьезные изменения город не потянет самостоятельно. Поэтому мы стараемся включиться во все федеральные программы, заранее готовим для них проекты. Рассматриваем все возможности для софинансирования проектов. В том числе и с бизнесом. В этом году заложены средства на возобновление работ по проектированию метрополитена. Когда они будут освоены, посмотрим на результат и будем планировать новые инвестиции. Если будет подтверждено софинансирование, то мы будем готовы внести необходимые траты в бюджет», — считает Марина Андрусь.
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