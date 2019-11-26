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Банк «НЕЙВА»: Расчет показателя ПДН на основании трансакций заемщиков по картам может привести к удорожанию кредитов

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. По мнению экспертов банка «НЕЙВА», инициатива по организации расчета показателя предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщиков на основании данных об их трансакциях по картам не принесет серьезной практической пользы участникам рынка и может спровоцировать увеличение стоимости кредитов.



Как уточнили в пресс-службе кредитной организации, самым очевидным эффектом от данного нововведения, по мнению экспертов банка, станет некоторое упрощение процедуры оформления кредита для «белых» заемщиков: клиентам, которые получают официальный доход безналичным переводом на банковскую карту, скорее всего, можно будет не предоставлять банкам справку о заработной плате или выписку со счета карты.



«Принцип расчета ПДН был введен ЦБ РФ в рамках борьбы с большим объемом просроченных кредитов в портфелях банков. Новая инициатива не поможет решить главную проблему, связанную с ПДН, — как учитывать «серые» доходы граждан, которые они не подтверждают документально? Ведь такой доход почти никогда не приходит заемщику переводом на карту — он выдается наличными в конверте. К тому же действующие нормативные документы Банка России в части расчета ПДН уже предусматривают использование информации о среднемесячных платежах клиентов. Поэтому серьезного воздействия на рынок потребительского кредитования проект не окажет», — подчеркнула в комментарии руководитель Департамента розничного кредитования банка «НЕЙВА» Наталья Ермилова.



Напомним, что разработчиком данного проекта выступает бюро кредитных историй «Эквифакс», также участие в нем принимают представители Центробанка. Ожидается, что сведения о держателях карт банки смогут передавать в БКИ только с согласия последних и в зашифрованном виде, при этом каждому клиенту будет присваиваться уникальный номер. Предполагается, что банк сможет делать запросы в БКИ, сообщая ФИО, паспортные данные клиента. Данная информация будет сравниваться с уже хранящимся там уникальным номером, а платежные системы проанализируют все трансакции по привязанным к нему номерам платежных карт и отправят заключение обратно в кредитную организацию.



Представители банка «НЕЙВА» считают, что новый проект может быть реализован только в том случае, если ЦБ санкционирует его применение. При этом увеличения срока рассмотрения заявок на кредит, по мнению экспертов, не произойдет.



«Банки просто автоматизируют получение такого отчета и встроят его в свои системы оценки заемщика. А вот конечная стоимость кредита для заемщика может увеличиться, поскольку банки должны будут платить БКИ за обработку платежной информации и снижать эти издержки, перекладывая их на плечи клиентов», — убеждена руководитель Департамента розничного кредитования банка «НЕЙВА» Наталья Ермилова.

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