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Банк «НЕЙВА»: Расчет показателя ПДН на основании трансакций заемщиков по картам может привести к удорожанию кредитов
26 ноябрь 2019 (17:03)
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. По мнению экспертов банка «НЕЙВА», инициатива по организации расчета показателя предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщиков на основании данных об их трансакциях по картам не принесет серьезной практической пользы участникам рынка и может спровоцировать увеличение стоимости кредитов.
Как уточнили в пресс-службе кредитной организации, самым очевидным эффектом от данного нововведения, по мнению экспертов банка, станет некоторое упрощение процедуры оформления кредита для «белых» заемщиков: клиентам, которые получают официальный доход безналичным переводом на банковскую карту, скорее всего, можно будет не предоставлять банкам справку о заработной плате или выписку со счета карты.
«Принцип расчета ПДН был введен ЦБ РФ в рамках борьбы с большим объемом просроченных кредитов в портфелях банков. Новая инициатива не поможет решить главную проблему, связанную с ПДН, — как учитывать «серые» доходы граждан, которые они не подтверждают документально? Ведь такой доход почти никогда не приходит заемщику переводом на карту — он выдается наличными в конверте. К тому же действующие нормативные документы Банка России в части расчета ПДН уже предусматривают использование информации о среднемесячных платежах клиентов. Поэтому серьезного воздействия на рынок потребительского кредитования проект не окажет», — подчеркнула в комментарии руководитель Департамента розничного кредитования банка «НЕЙВА» Наталья Ермилова.
Напомним, что разработчиком данного проекта выступает бюро кредитных историй «Эквифакс», также участие в нем принимают представители Центробанка. Ожидается, что сведения о держателях карт банки смогут передавать в БКИ только с согласия последних и в зашифрованном виде, при этом каждому клиенту будет присваиваться уникальный номер. Предполагается, что банк сможет делать запросы в БКИ, сообщая ФИО, паспортные данные клиента. Данная информация будет сравниваться с уже хранящимся там уникальным номером, а платежные системы проанализируют все трансакции по привязанным к нему номерам платежных карт и отправят заключение обратно в кредитную организацию.
Представители банка «НЕЙВА» считают, что новый проект может быть реализован только в том случае, если ЦБ санкционирует его применение. При этом увеличения срока рассмотрения заявок на кредит, по мнению экспертов, не произойдет.
«Банки просто автоматизируют получение такого отчета и встроят его в свои системы оценки заемщика. А вот конечная стоимость кредита для заемщика может увеличиться, поскольку банки должны будут платить БКИ за обработку платежной информации и снижать эти издержки, перекладывая их на плечи клиентов», — убеждена руководитель Департамента розничного кредитования банка «НЕЙВА» Наталья Ермилова.
Как уточнили в пресс-службе кредитной организации, самым очевидным эффектом от данного нововведения, по мнению экспертов банка, станет некоторое упрощение процедуры оформления кредита для «белых» заемщиков: клиентам, которые получают официальный доход безналичным переводом на банковскую карту, скорее всего, можно будет не предоставлять банкам справку о заработной плате или выписку со счета карты.
«Принцип расчета ПДН был введен ЦБ РФ в рамках борьбы с большим объемом просроченных кредитов в портфелях банков. Новая инициатива не поможет решить главную проблему, связанную с ПДН, — как учитывать «серые» доходы граждан, которые они не подтверждают документально? Ведь такой доход почти никогда не приходит заемщику переводом на карту — он выдается наличными в конверте. К тому же действующие нормативные документы Банка России в части расчета ПДН уже предусматривают использование информации о среднемесячных платежах клиентов. Поэтому серьезного воздействия на рынок потребительского кредитования проект не окажет», — подчеркнула в комментарии руководитель Департамента розничного кредитования банка «НЕЙВА» Наталья Ермилова.
Напомним, что разработчиком данного проекта выступает бюро кредитных историй «Эквифакс», также участие в нем принимают представители Центробанка. Ожидается, что сведения о держателях карт банки смогут передавать в БКИ только с согласия последних и в зашифрованном виде, при этом каждому клиенту будет присваиваться уникальный номер. Предполагается, что банк сможет делать запросы в БКИ, сообщая ФИО, паспортные данные клиента. Данная информация будет сравниваться с уже хранящимся там уникальным номером, а платежные системы проанализируют все трансакции по привязанным к нему номерам платежных карт и отправят заключение обратно в кредитную организацию.
Представители банка «НЕЙВА» считают, что новый проект может быть реализован только в том случае, если ЦБ санкционирует его применение. При этом увеличения срока рассмотрения заявок на кредит, по мнению экспертов, не произойдет.
«Банки просто автоматизируют получение такого отчета и встроят его в свои системы оценки заемщика. А вот конечная стоимость кредита для заемщика может увеличиться, поскольку банки должны будут платить БКИ за обработку платежной информации и снижать эти издержки, перекладывая их на плечи клиентов», — убеждена руководитель Департамента розничного кредитования банка «НЕЙВА» Наталья Ермилова.
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