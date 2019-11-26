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В Свердловской области более 20% мясной и молочной продукции не соответствуют требованиям качества
26 ноябрь 2019 (16:13)
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. Начальник отдела государственного ветеринарного надзора за обеспечением здоровья животных, безопасности продукции животного происхождения и лабораторного контроля Управления Россельхознадзора по Свердловской области Евгения Косарева в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге сообщила, что с начала 2019 года ведомство проверило 861 партию мясных и молочных товаров.
«По результатам исследования выяснилось, что 93 пробы не соответствуют показателям безопасности и качества. Это составляет 22,5%. Если говорить о молочной продукции, то 88 из 270 взятых проб не соответствуют требованиям. Часто выявляется несоответствие жирно-кислотному составу. Это, как правило, сливочное масло. Также встречаются нарушения, связанные с содержанием растительных жиров, массовой долей жира и белка. В сфере мясной продукции 88 из 382 проб не соответствуют требованиям. Здесь чаще всего встречаются нарушения, связанные с изменением сырьевого состава. К примеру, в продукции из свинины и говядины нередко выявляют ДНК птицы», — заявила Е. Косарева.
По ее словам, за неполный год свердловский Россельхознадзор выписал 21 протокол об административных нарушениях. Также ведомство направило 10 деклараций о соответствии продукции установленным требованиям. Без этого документа производители не могут выпускать молочную и мясную продукцию.
«По результатам исследования выяснилось, что 93 пробы не соответствуют показателям безопасности и качества. Это составляет 22,5%. Если говорить о молочной продукции, то 88 из 270 взятых проб не соответствуют требованиям. Часто выявляется несоответствие жирно-кислотному составу. Это, как правило, сливочное масло. Также встречаются нарушения, связанные с содержанием растительных жиров, массовой долей жира и белка. В сфере мясной продукции 88 из 382 проб не соответствуют требованиям. Здесь чаще всего встречаются нарушения, связанные с изменением сырьевого состава. К примеру, в продукции из свинины и говядины нередко выявляют ДНК птицы», — заявила Е. Косарева.
По ее словам, за неполный год свердловский Россельхознадзор выписал 21 протокол об административных нарушениях. Также ведомство направило 10 деклараций о соответствии продукции установленным требованиям. Без этого документа производители не могут выпускать молочную и мясную продукцию.
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