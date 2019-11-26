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ЦБ предостерег российские банки от операций в евро

26 ноябрь 2019 (15:01)

УрБК, Москва, 26.11.2019. Банк России предостерегает банки РФ от операций в евро. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью немецкой газете Handelsblatt.

«Мы предостерегаем российские банки от операций в евро. Они им больше не приносят прибыли», — заявила Э. Набиуллина.

Глава ЦБ пояснила, что полученные от вкладчиков средства в евро банки должны где-то размещать, однако в настоящее время остались только инструменты с отрицательными ставками, что приносит кредитным организациям убытки. А поскольку отрицательные ставки по депозитам в России запрещены, банки для компенсации своих убытков увеличили комиссии по счетам в евро до такой степени, что сберегательные счета в этой валюте почти не открываются, подчеркнула Э. Набиуллина.

«Как Центральный банк, мы следим, чтобы у российских банков не было избыточного валютного риска на балансе, будь то в евро или долларах», — добавила Э. Набиуллина.

ЦБ РФ в сентябре сообщил, что изучает предложения банков, которые просят предоставить им право устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам. Речь идет только о средствах юридических лиц. Проблема связана в первую очередь с евро: российским банкам невыгодно привлекать средства клиентов в этой валюте из-за отрицательных ставок по депозитам в еврозоне. При этом российские законы отрицательные ставки пока запрещают, передает «Прайм».

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