Новости дня
ЦБ предостерег российские банки от операций в евро
26 ноябрь 2019 (15:01)
УрБК, Москва, 26.11.2019. Банк России предостерегает банки РФ от операций в евро. Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью немецкой газете Handelsblatt.
«Мы предостерегаем российские банки от операций в евро. Они им больше не приносят прибыли», — заявила Э. Набиуллина.
Глава ЦБ пояснила, что полученные от вкладчиков средства в евро банки должны где-то размещать, однако в настоящее время остались только инструменты с отрицательными ставками, что приносит кредитным организациям убытки. А поскольку отрицательные ставки по депозитам в России запрещены, банки для компенсации своих убытков увеличили комиссии по счетам в евро до такой степени, что сберегательные счета в этой валюте почти не открываются, подчеркнула Э. Набиуллина.
«Как Центральный банк, мы следим, чтобы у российских банков не было избыточного валютного риска на балансе, будь то в евро или долларах», — добавила Э. Набиуллина.
ЦБ РФ в сентябре сообщил, что изучает предложения банков, которые просят предоставить им право устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам. Речь идет только о средствах юридических лиц. Проблема связана в первую очередь с евро: российским банкам невыгодно привлекать средства клиентов в этой валюте из-за отрицательных ставок по депозитам в еврозоне. При этом российские законы отрицательные ставки пока запрещают, передает «Прайм».
«Мы предостерегаем российские банки от операций в евро. Они им больше не приносят прибыли», — заявила Э. Набиуллина.
Глава ЦБ пояснила, что полученные от вкладчиков средства в евро банки должны где-то размещать, однако в настоящее время остались только инструменты с отрицательными ставками, что приносит кредитным организациям убытки. А поскольку отрицательные ставки по депозитам в России запрещены, банки для компенсации своих убытков увеличили комиссии по счетам в евро до такой степени, что сберегательные счета в этой валюте почти не открываются, подчеркнула Э. Набиуллина.
«Как Центральный банк, мы следим, чтобы у российских банков не было избыточного валютного риска на балансе, будь то в евро или долларах», — добавила Э. Набиуллина.
ЦБ РФ в сентябре сообщил, что изучает предложения банков, которые просят предоставить им право устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам. Речь идет только о средствах юридических лиц. Проблема связана в первую очередь с евро: российским банкам невыгодно привлекать средства клиентов в этой валюте из-за отрицательных ставок по депозитам в еврозоне. При этом российские законы отрицательные ставки пока запрещают, передает «Прайм».
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Минфин и ЦБ отложили решение об отрицательных ставках по валютным депозитам
- Минфин и ЦБ отложили решение об отрицательных ставках по валютным депозитам
- Российские банки намерены снизить процентные ставки по валютным вкладам
- Средняя максимальная ставка по годовым вкладам в рублях выросла до 11,17%
- ЦБ: доля вкладов в доллары США не превышает одной трети