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Руководители компании «Уралсервис» в Еманжелинске осуждены за причинение ущерба «дочке» «Газпрома»

УрБК, Челябинск, 26.11.2019. Городской суд Еманжелинска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора и учредителя ООО «Уралсервис» за причинение ущерба ресурсоснабжающим организациям. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.



«В суде установлено, что соучастники в 2017-2018 годах, осуществляя фактическое руководство деятельностью ООО «Уралсервис», собирали платежи с населения в виде оплаты за потребленные услуги, предоставляя поставщикам ресурсов ложные сведения об отсутствии денежных средств, необходимых для оплаты по договорным обязательствам», — говорится в сообщении.



Денежными средствами граждане распорядились по своему усмотрению, обращая их в свою пользу и пользу других лиц под видом осуществления обычной финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем необоснованного перечисления на расчетные счета иных подконтрольных коммерческих организаций, оказания благотворительной помощи, покупки ценных бумаг.



Своими преступными действиями они причинили ООО «Новатэк-Челябинск» материальный ущерб на сумму более 41 млн руб., АО «Газпром газораспределение Челябинск» — более 6 млн руб., ПАО «Челябэнергосбыт» — более 7 млн руб.



Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы прокурорской проверки.



Соучастники признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктом б части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере». Кроме того, бывший директор осужден по статье 315 УК РФ «Злостное неисполнение решения суда».



Судом учредителю назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы, бывшему директору — 2 года 6 месяцев лишения свободы, обоим с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также судом оставлен арест на имущество обвиняемых стоимостью свыше 52 млн руб.

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