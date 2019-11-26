Новости дня

В Свердловской области участились случаи рассылки от лица Роспотребнадзора поддельных постановлений о штрафах

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. В Свердловской области участились случаи, когда юридические и физические лица через ФГУП «Почта России» получают постановления о назначении административного наказания и требования об уплате административного штрафа якобы от Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



В рассылаемых от лица ведомства документах предлагают оплатить штраф в размере 10 тыс. рублей. При этом указанные в постановлении о назначении административного наказания реквизиты не соответствуют реквизитам Управления Роспотребнадзора по Свердловской области для штрафных выплат.



В этой связи в региональном ведомстве советуют всем обращаться к его специалистам для проверки подлинности присылаемых постановлений о назначении административного наказания.

HTML-код:

<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">26 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:45</span><br /><strong>В Свердловской области участились случаи рассылки от лица Роспотребнадзора поддельных постановлений о штрафах</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. В Свердловской области участились случаи, когда юридические и физические лица через ФГУП «Почта России» получают постановления о назначении административного наказания и требования об уплате административного штрафа якобы от Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. </td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091599-v-sverdlovskoy-oblasti-uchastilis-sluchai-rassylki-ot-lica-rospotrebnadzora-poddelnyh-postanovleniy-o-shtrafah.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: