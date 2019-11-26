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В Свердловской области участились случаи рассылки от лица Роспотребнадзора поддельных постановлений о штрафах
26 ноябрь 2019 (13:45)
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. В Свердловской области участились случаи, когда юридические и физические лица через ФГУП «Почта России» получают постановления о назначении административного наказания и требования об уплате административного штрафа якобы от Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
В рассылаемых от лица ведомства документах предлагают оплатить штраф в размере 10 тыс. рублей. При этом указанные в постановлении о назначении административного наказания реквизиты не соответствуют реквизитам Управления Роспотребнадзора по Свердловской области для штрафных выплат.
В этой связи в региональном ведомстве советуют всем обращаться к его специалистам для проверки подлинности присылаемых постановлений о назначении административного наказания.
В рассылаемых от лица ведомства документах предлагают оплатить штраф в размере 10 тыс. рублей. При этом указанные в постановлении о назначении административного наказания реквизиты не соответствуют реквизитам Управления Роспотребнадзора по Свердловской области для штрафных выплат.
В этой связи в региональном ведомстве советуют всем обращаться к его специалистам для проверки подлинности присылаемых постановлений о назначении административного наказания.
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