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В Свердловской области участились случаи рассылки от лица Роспотребнадзора поддельных постановлений о штрафах

26 ноябрь 2019 (13:45)

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. В Свердловской области участились случаи, когда юридические и физические лица через ФГУП «Почта России» получают постановления о назначении административного наказания и требования об уплате административного штрафа якобы от Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В рассылаемых от лица ведомства документах предлагают оплатить штраф в размере 10 тыс. рублей. При этом указанные в постановлении о назначении административного наказания реквизиты не соответствуют реквизитам Управления Роспотребнадзора по Свердловской области для штрафных выплат.

В этой связи в региональном ведомстве советуют всем обращаться к его специалистам для проверки подлинности присылаемых постановлений о назначении административного наказания.

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