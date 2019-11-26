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Более 190 тыс. жителей Свердловской области не могут выехать за границу из-за долгов

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. С начала 2019 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 190 тыс. постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы Российской Федерации, что на 56 тыс. больше, чем в 2018 году. Общий долг составляет более 118 млрд руб., сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.



В том числе в отношении должников по ЖКХ вынесено более 21,9 тыс. постановлений, имеющих общий долг свыше 1,7 млрд руб. Ограничены в праве выезда за границу также 58 тыс. свердловчан, имеющих задолженности по кредитам на общую сумму свыше 29 млрд руб. В отношении алиментщиков вынесена 21 тыс. постановлений на общую сумму долга более 31 млрд руб.



Временные ограничения на выезд за пределы РФ применяются в отношении должников, имеющих задолженность свыше 30 тыс. руб. Однако если должник не приступает к погашению задолженности в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение в праве выезда будет вынесено судебным приставом при наличии долга свыше 10 тыс. руб.

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<table width=500px border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor=#ffffff><tr><td align=left valign=top><a href="http://urbc.ru"><img src="http://urbc.ru/images/urbc.png" width=210 height=65 border=0 align=left /></a></td></tr><tr><td><div style="color:#036;padding:10px 10px 10px 10px;font-size:14px;"><span style="color:#777;font-size:10px;padding:10px 10px 10px 10px;">26 ноябрь 2019 | <img src="http://urbc.ru/templates/Default/images/clock.gif" /> 13:23</span><br /><strong>Более 190 тыс. жителей Свердловской области не могут выехать за границу из-за долгов</strong></div></td></tr><tr><td valign=top style="font-size:12px;padding-right:3px;">УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. С начала 2019 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 190 тыс. постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы Российской Федерации, что на 56 тыс. больше, чем в 2018 году. Общий долг составляет более 118 млрд руб., сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.</td></tr><tr><td align=right><div style="color:#026;font-size:14px;text-align:right;wight:100%;"><a href="http://urbc.ru/1068091598-bolee-190-tys-zhiteley-sverdlovskoy-oblasti-ne-mogut-vyehat-za-granicu-iz-za-dolgov.html">Подробнее » </a></div></td></tr></table> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

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