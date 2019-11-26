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Более 190 тыс. жителей Свердловской области не могут выехать за границу из-за долгов
26 ноябрь 2019 (13:23)
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. С начала 2019 года судебными приставами Свердловской области было вынесено более 190 тыс. постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы Российской Федерации, что на 56 тыс. больше, чем в 2018 году. Общий долг составляет более 118 млрд руб., сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.
В том числе в отношении должников по ЖКХ вынесено более 21,9 тыс. постановлений, имеющих общий долг свыше 1,7 млрд руб. Ограничены в праве выезда за границу также 58 тыс. свердловчан, имеющих задолженности по кредитам на общую сумму свыше 29 млрд руб. В отношении алиментщиков вынесена 21 тыс. постановлений на общую сумму долга более 31 млрд руб.
Временные ограничения на выезд за пределы РФ применяются в отношении должников, имеющих задолженность свыше 30 тыс. руб. Однако если должник не приступает к погашению задолженности в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение в праве выезда будет вынесено судебным приставом при наличии долга свыше 10 тыс. руб.
В том числе в отношении должников по ЖКХ вынесено более 21,9 тыс. постановлений, имеющих общий долг свыше 1,7 млрд руб. Ограничены в праве выезда за границу также 58 тыс. свердловчан, имеющих задолженности по кредитам на общую сумму свыше 29 млрд руб. В отношении алиментщиков вынесена 21 тыс. постановлений на общую сумму долга более 31 млрд руб.
Временные ограничения на выезд за пределы РФ применяются в отношении должников, имеющих задолженность свыше 30 тыс. руб. Однако если должник не приступает к погашению задолженности в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства, то ограничение в праве выезда будет вынесено судебным приставом при наличии долга свыше 10 тыс. руб.
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