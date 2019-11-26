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Список организаций для налогового мониторинга дополнят еще три российских банка

26 ноябрь 2019 (13:04)

УрБК, Москва, 26.11.2019. С нового года еще три кредитные организации — Сбербанк, Альфа-банк и банк «Дом.РФ» перейдут на режим налогового мониторинга.

Как сообщает «Коммерсантъ», с 1 января 2020 года новые участники предоставят Федеральной налоговой службе (ФНС) России доступ к регистрам бухгалтерского и налогового учета в режиме онлайн через витрину данных. Одновременно с указанными банками на налоговый мониторинг перейдут ГК «Дом.РФ» и «ВТБ Лизинг».

По информации пресс-службы ФНС, в этом году на новый режим взаимодействия с налоговым ведомством перешли всего три банка — ВТБ, Национальный клиринговый центр и банк «Эйч-Эс-Би-Си». При этом ранее Федеральная налоговая служба сообщала, что всего к такому взаимодействию могут перейти более 500 организаций финансовой сферы.

Как уточнили в ФНС, перейти на данный мониторинг могут организации с выручкой от 3 млрд руб. в год, активами — на 3 млрд руб. — или годовой суммой налогов от 300 млн руб.

«Для перехода на налоговый мониторинг участникам требуется серьезная подготовка, в первую очередь диагностика степени готовности систем управления рисками, внутреннего контроля, ИТ-систем, а также актуализировать внутренние нормативные документы», — пояснили в ведомстве.

Всего в настоящее время на режим налогового мониторинга перешли лишь 95 финансовых компаний, сообщили в пресс-службе ФНС.

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