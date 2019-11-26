Новости дня
В Свердловской области автоинспекторы за три дня задержали 136 нетрезвых водителей
26 ноябрь 2019 (12:42)
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2019. С 22 по 24 ноября 2019 года автоинспекторы выявили 136 водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
В отношении 98 водителей составлены административные материалы по статье 12.8 КоАП, которой предусмотрены лишение права управления и штраф в размере 30 тыс. руб.
16 водителей сели за руль в состоянии опьянения уже повторно, им грозит штраф от 200-300 тыс. руб. либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет. В их отношении составлены материалы для привлечения их к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ.
Еще 22 водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, но при этом у них имелись соответствующие признаки: несвязная речь и запах алкоголя изо рта. Водители также заплатят крупные штрафы и будут лишены права управления на срок от 1,5 до 2 лет.
В ходе тотальной проверки транспортных средств было выявлено 103 водителя, которые управляли транспортными средствами, но при этом водительского удостоверения никогда не получали. Также было задержано 28 водителей, которые ранее были лишены права управления за грубые нарушения ПДД. В отношении этих водителей также составлены административные материалы.
За 10 месяцев 2019 года на территории Свердловской области зарегистрировано уже 275 ДТП по вине водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии. В этих ДТП 92 человека погибли и еще 367 получили травмы различной степени тяжести.
Проведение подобных профилактических мероприятий будет продолжено, и уже в следующие выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут их вновь.
Госавтоинспекция Свердловской области призывает и граждан сообщать в дежурную часть УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области по телефону (343) 269-77-00 или «02» о грубых нарушениях ПДД.
В отношении 98 водителей составлены административные материалы по статье 12.8 КоАП, которой предусмотрены лишение права управления и штраф в размере 30 тыс. руб.
16 водителей сели за руль в состоянии опьянения уже повторно, им грозит штраф от 200-300 тыс. руб. либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет. В их отношении составлены материалы для привлечения их к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ.
Еще 22 водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, но при этом у них имелись соответствующие признаки: несвязная речь и запах алкоголя изо рта. Водители также заплатят крупные штрафы и будут лишены права управления на срок от 1,5 до 2 лет.
В ходе тотальной проверки транспортных средств было выявлено 103 водителя, которые управляли транспортными средствами, но при этом водительского удостоверения никогда не получали. Также было задержано 28 водителей, которые ранее были лишены права управления за грубые нарушения ПДД. В отношении этих водителей также составлены административные материалы.
За 10 месяцев 2019 года на территории Свердловской области зарегистрировано уже 275 ДТП по вине водителей, управлявших транспортными средствами в нетрезвом состоянии. В этих ДТП 92 человека погибли и еще 367 получили травмы различной степени тяжести.
Проведение подобных профилактических мероприятий будет продолжено, и уже в следующие выходные сотрудники Госавтоинспекции проведут их вновь.
Госавтоинспекция Свердловской области призывает и граждан сообщать в дежурную часть УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области по телефону (343) 269-77-00 или «02» о грубых нарушениях ПДД.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Свердловской области за три дня задержаны 162 водителя в состоянии алкогольного опьянения
- В Свердловской области за выходные задержано 184 нетрезвых водителя
- В Свердловской области за минувшую пятницу и выходные дни задержано 150 нетрезвых водителей
- В Свердловской области за праздники сотрудники ГИБДД задержали почти 700 нетрезвых водителей
- В Свердловской области за выходные выявлено 207 нетрезвых водителей